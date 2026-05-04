Dev: ভোটের ফলাফলের দিনেই পরিবারে বড় অঘটন, শোকাহত মেগাস্টার দেব
রাজনীতির ময়দানে লড়াই চললেও, আজ ব্যক্তিগত জীবনে বড় চোট পেলেন অভিনেতা দেব। গণনা চলাকালীন রাজনৈতিক উত্তেজনার মধ্যেই অভিনেতা-সাংসদ দেবের ব্যক্তিগত জীবনে নেমে এল শোকের ছায়া। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক শোক নেমে এসেছে মেগাস্টারের পরিবারে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একদিকে যখন দেশজুড়ে লোকসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের টানটান উত্তেজনা, ঠিক তখনই নিজের সবচেয়ে প্রিয় সঙ্গীকে হারালেন ঘাটালের সাংসদ তথা অভিনেতা দেব। সোমবার সকালে দক্ষিণ কলকাতার আবাসনে মৃত্যু হয় দেবের অত্যন্ত প্রিয় পোষ্য 'লাকি'-র। দীর্ঘদিনের সঙ্গীকে হারিয়ে আক্ষরিক অর্থেই পরিবারের কাউকে হারানোর শোকে টলিউডের সুপারস্টার।
আরও পড়ুন- West Bengal Assembly Election Result 2026: বাংলা জুড়ে পদ্মফুল, হালে পানি পেল না তৃণমূল, সঙ্গী কংগ্রেস?
প্রিয় 'লাকি'-র একটি ছবি পোস্ট করেছেন দেব। ক্যাপশনে লিখেছেন, "তুমি আমার জীবনের সবচেয়ে বড় উপহার ছিলে, লাকি। শান্তিতে থেকো। আবার খুব তাড়াতাড়ি ফিরে এসো।" এই পোস্ট দেখেই বোঝা যাচ্ছে, রাজনৈতিক যুদ্ধের ময়দানে থাকলেও মনের দিক থেকে কতটা বিধ্বস্ত তিনি।
আরও পড়ুন- Shyampur Assembly election result 2026 Live: বিয়ে বিতর্ক পেরিয়ে শ্যামপুরে জিতবে হিরণ? নাকি জয়ের ধারা অব্যাহত রাখবে তৃণমূল?
শুটিং সেট হোক বা নিজের বাড়ি—লাকি ছিল দেবের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এমনকী দেবের স্টারডমের ২০ বছরের উদযাপনে মঞ্চেও দেখা গিয়েছিল তাকে। 'কিডন্যাপ' ছবির গানের রিহার্সাল থেকে শুরু করে অবসরের সময়টুকুতে লাকির সঙ্গে খুনসুটির ভিডিও ভক্তদের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছিলেন দেব। বিদেশ থেকে ফিরলেই প্রিয় পোষ্যদের উচ্ছ্বাস ছিল দেখার মতো, সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ারও করেছিলেন সেই ভিডিয়ো। আজ সেই প্রিয় বন্ধুর চলে যাওয়ায় সমবেদনা জানিয়েছেন দেবের অগণিত অনুরাগী।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)