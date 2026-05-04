  Dev: ভোটের ফলাফলের দিনেই পরিবারে বড় অঘটন, শোকাহত মেগাস্টার দেব

Dev: ভোটের ফলাফলের দিনেই পরিবারে বড় অঘটন, শোকাহত মেগাস্টার দেব

রাজনীতির ময়দানে লড়াই চললেও, আজ ব্যক্তিগত জীবনে বড় চোট পেলেন অভিনেতা দেব। গণনা চলাকালীন রাজনৈতিক উত্তেজনার মধ্যেই অভিনেতা-সাংসদ দেবের ব্যক্তিগত জীবনে নেমে এল শোকের ছায়া। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক শোক নেমে এসেছে মেগাস্টারের পরিবারে। 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: May 4, 2026, 05:39 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একদিকে যখন দেশজুড়ে লোকসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের টানটান উত্তেজনা, ঠিক তখনই নিজের সবচেয়ে প্রিয় সঙ্গীকে হারালেন ঘাটালের সাংসদ তথা অভিনেতা দেব। সোমবার সকালে দক্ষিণ কলকাতার আবাসনে মৃত্যু হয় দেবের অত্যন্ত প্রিয় পোষ্য 'লাকি'-র। দীর্ঘদিনের সঙ্গীকে হারিয়ে আক্ষরিক অর্থেই পরিবারের কাউকে হারানোর শোকে টলিউডের সুপারস্টার।

প্রিয় 'লাকি'-র একটি ছবি পোস্ট করেছেন দেব। ক্যাপশনে লিখেছেন, "তুমি আমার জীবনের সবচেয়ে বড় উপহার ছিলে, লাকি। শান্তিতে থেকো। আবার খুব তাড়াতাড়ি ফিরে এসো।" এই পোস্ট দেখেই বোঝা যাচ্ছে, রাজনৈতিক যুদ্ধের ময়দানে থাকলেও মনের দিক থেকে কতটা বিধ্বস্ত তিনি।

শুটিং সেট হোক বা নিজের বাড়ি—লাকি ছিল দেবের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এমনকী দেবের স্টারডমের ২০ বছরের উদযাপনে মঞ্চেও দেখা গিয়েছিল তাকে। 'কিডন্যাপ' ছবির গানের রিহার্সাল থেকে শুরু করে অবসরের সময়টুকুতে লাকির সঙ্গে খুনসুটির ভিডিও ভক্তদের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছিলেন দেব। বিদেশ থেকে ফিরলেই প্রিয় পোষ্যদের উচ্ছ্বাস ছিল দেখার মতো, সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ারও করেছিলেন সেই ভিডিয়ো। আজ সেই প্রিয় বন্ধুর চলে যাওয়ায় সমবেদনা জানিয়েছেন দেবের অগণিত অনুরাগী।

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

