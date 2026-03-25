Actress Death: নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডিভাইডারে ধাক্কা, মুহূর্তেই উলটে গেল গাড়ি; ভয়ংকর দুর্ঘটনায় প্রয়াত জনপ্রিয় মডেল-অভিনেত্রী

Harshil Kalia Death: জয়পুরে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় প্রয়াত অভিনেত্রী হর্ষিল কালিয়া। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেল গাড়ি। 'ক্রাইম নেক্সট ডোর' খ্যাত অভিনেত্রীর মৃত্যুতে শোকের ছায়া।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Mar 25, 2026, 11:33 AM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন জনপ্রিয় মডেল ও অভিনেত্রী হর্ষিল কালিয়া। জানা গেছে, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাঁর গাড়িটি রাস্তার ডিভাইডারে ধাক্কা মারলে এই দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনাটি সোমবার রাতে রাজস্থানের জয়পুরে।

সোমবার রাত ১১:৩০ নাগাদ কাজ সেরে বাড়ি ফিরছিলেন ৩০ বছর বয়সী হর্ষিল। শিপরা পাথ রোডে তাঁর গাড়িটি আচমকাই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডিভাইডারে আছড়ে পড়ে এবং উলটে যায়। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে, ডিভাইডারে ধাক্কা লাগার পর গাড়িটি বাঁ দিকে উলটে যায়। স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে গাড়িটি সোজা করেন এবং হর্ষিলকে উদ্ধার করে একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু মাথায় গুরুতর আঘাত থাকায় চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

আরও পড়ুন:Bus Accident: নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ২৫ যাত্রী নিয়ে উলটে গেল দোতলা বাস, দুমড়ে মুচড়ে শেষ শিশু-সহ এক

পুলিস জানিয়েছে, দুর্ঘটনার সঠিক কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। গাড়িটির গতিবেগ অতিরিক্ত ছিল কি না, নাকি অন্য কোনও গাড়ি ওভারটেক করার চেষ্টা করছিল- তা তদন্ত সাপেক্ষে। ইতিমধ্যেই ময়নাতদন্ত শেষে মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

হর্ষিল কালিয়া বিনোদন জগতের এক পরিচিত মুখ ছিলেন। তিনি ‘ক্রাইম নেক্সট ডোর’ ওয়েব সিরিজে অভিনয় করেছেন। এ ছাড়াও একাধিক জনপ্রিয় রাজস্থানি গানে কেন্দ্রীয় চরিত্রে দেখা গিয়েছে তাঁকে। অভিনয়ের পাশাপাশি তিনি একটি নিউজ চ্যানেলে অ্যাঙ্কর হিসেবেও কাজ করেছেন এবং বর্তমানে মডেলিংয়ে ব্যস্ত ছিলেন। উল্লেখ্য, হর্ষিলের বাবাও সাংবাদিকতা পেশার সঙ্গে যুক্ত এবং একটি বেসরকারি সংবাদপত্রে কর্মরত।

উল্লেখ্য, মঙ্গলবার রাত ১টা নাগাদ দিল্লিতে ভয়ংকর বাস দুর্ঘটনা ঘটে। দিল্লি ফায়ার সার্ভিসের তথ্য অনুযায়ী, রাজস্থানের জয়পুর থেকে আসা বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে করোলবাগের ঝাণ্ডেওয়ালান মন্দিরের কাছে উল্টে যায়। রাত ১টা ৮ মিনিট নাগাদ দমকল বিভাগকে খবর দেওয়া হলে দ্রুত উদ্ধারকাজ শুরু হয়। বাসে প্রায় ২৫ জন যাত্রী ছিলেন। দুর্ঘটনাস্থলের ছবিতে দেখা গেছে, বাসটির চাকা খুলে আলাদা হয়ে গিয়েছে এবং জানালার কাঁচ ভেঙে সিটগুলো দুমড়ে-মুচড়ে পড়ে আছে।

আরও পড়ুন:Deadly Road Accident: ৩০ ফুট উঁচু ফ্লাইওভার থেকে নীচে ফরচুনার, গাড়ি কেটে বের করা হল লাদাখফেরত তিন IIT ছাত্রের দেহ

দুর্ঘটনার খবর পেয়েই দমকলের দুটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ শুরু করে। আহতদের দ্রুত উদ্ধার করে স্থানীয় বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ঘটনার এক প্রত্যক্ষদর্শী অটোচালক দীপক জানান, 'আমরা যতজনকে সম্ভব উদ্ধারের চেষ্টা করেছি। একটি শিশু এবং একজন মহিলা বাসের নীচে আটকে পড়েছিলেন, আমরা তাদের বের করে আনি। মনে হচ্ছে চালক ঘুমিয়ে পড়ার কারণেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে।' দুর্ঘটনায় দুইজন প্রাণ হারিয়েছেন, আহত কমপক্ষে ২৩ জন। 

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

The band Naad: বিক্রম ঘোষ-এর হাত ধরে ফিউশন শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের আসর 'নাদ' ফেস্টিভ্যালে এবার চাঁদের হাট
Rinku Singh News: IPL শুরুর ৪ দিন আগেই হৃদয় জিতলেন মুখ্যমন্ত্রী, সদ্য বাবা হারানো KKR স্টার...