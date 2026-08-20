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'গাড়ির ডানদিকটা...'! রাতের কলকাতায় বেপরোয়া লরির ধাক্কা জয়জিতের গাড়িতে, কী ঘটেছিল?

Joyjit Banerjee: রাতের কলকাতায় মারাত্মক দুর্ঘটনার কবলে পড়ল টলিউড অভিনেতা জয়জিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাড়ি। গতিবেগে আসা বেপরোয়া এক লরির ধাক্কায় ক্ষতিগ্রস্থ হয় ডান দিক। মৃত্যুর মুখ থেকে অল্পের জন্য রক্ষা পেলেও, ঘটনার পর পুলিসের পদক্ষেপে জন্ম নিয়েছে নতুন বিতর্ক।

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 20, 2026, 03:37 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 03:57 PM IST
'গাড়ির ডানদিকটা...'! রাতের কলকাতায় বেপরোয়া লরির ধাক্কা জয়জিতের গাড়িতে, কী ঘটেছিল?
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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