Kamaal R Khan Arrested: সাংঘাতিক অভিযোগ! বাড়ি থেকে গ্রেফতার বলিউডের বির্তকিত-জনপ্রিয় অভিনেতা...

Kamaal R Khan Arrested: সাংঘাতিক অভিযোগ! বাড়ি থেকে গ্রেফতার বলিউডের বির্তকিত-জনপ্রিয় অভিনেতা...
Kamaal R Khan Arrested: শুক্রবার রাতে মুম্বই পুলিস অভিনেতা কমল রশিদ খান ওরফে কেআরকে-কে গ্রেফতার করেছে। দু’রাউন্ড গুলি চলার ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে তাঁকে। ওই ঘটনায় তিনিই মূল অভিযুক্ত বলে জানা যাচ্ছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জনপ্রিয় বলিউড অভিনেতা কমল রশিদ খান ওরফে কেআরকে গ্রেফতার। শুক্রবার রাতে মুম্বই পুলিস অভিনেতাকে গ্রেফতার করেছে বলে জানা গিয়েছে। আচমকা কেন গ্রেফতার করা হয় অভিনেতাকে? জানা গিয়েছে, অন্ধেরির ওশিওয়ারা এলাকায় একটি আবাসিক ভবনের দিকে গুলি ছোড়ার ঘটনায় প্রধান অভিযুক্ত হিসেবে তাকে আটক করা হয়।
পুলিস জানিয়েছে, KRK তাঁর বক্তব্যে গুলি চালানোর দায় স্বীকার করেছেন এবং এটি তাঁর লাইসেন্সধারী বন্দুক দিয়ে করা হয়েছিল। পুলিস আরও জানিয়েছে যে, তাঁর বন্দুকটি জব্দ করা হয়েছে এবং পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য কাগজপত্র প্রক্রিয়া চলছে।
আরও পড়ুন:Beldanga Unrest: খুন-ই হননি বেলডাঙার সেই পরিযায়ী শ্রমিক! ময়নাতদন্তের রিপোর্টে বেরিয়ে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য...
ঘটনাটি আসলে কী?
গত ১৮ জানুয়ারি ওশিওয়ারার নালন্দা সোসাইটি নামের একটি বহুতল ভবনের দিকে পরপর দুটি গুলি ছোড়া হয়। ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ভবনের দ্বিতীয় তলায় একজন লেখক-পরিচালকের ফ্ল্যাট এবং চতুর্থ তলায় এক মডেলের ফ্ল্যাটের কাছে বুলেটের অংশ উদ্ধার করা হয়।
ঘটনার পর ওশিওয়ারা থানার একটি বিশেষ তদন্ত দল এবং ক্রাইম ব্রাঞ্চ যৌথভাবে তদন্ত শুরু করে। শুরুতে সিসিটিভি ফুটেজে কোনও স্পষ্ট সূত্র না মিললেও ফরেনসিক বিশ্লেষণে পুলিস নিশ্চিত হয় যে গুলিগুলো কেআরকের বাঙ্গলো থেকেই ছোড়া হয়েছে। তবে কী কারণে এই ঘটনাটি ঘটে, তা এখনও স্পষ্ট নয়।
কমল রশিদ খানের পরিচয়:
KRK হলেন একজন অভিনেতা, প্রযোজক, এবং নিজের মতে চলচ্চিত্র সমালোচক। তিনি নতুন সিনেমা নিয়ে রিভিউ দেন এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় বিভিন্ন ভিডিয়ো শেয়ার করেন। তাঁর অনুগত ভক্তরা তাঁর আপডেটের জন্য অপেক্ষা করেন, তবে অনেকেই মনে করেন যে তার ভিডিয়োগুলোতে সঠিক প্রমাণ বা তথ্য নেই। তবুও, KRK এখনও সোশ্যাল মিডিয়াতে বেশ অ্যাক্টিভ।
কিছু হিন্দি এবং ভোজপুরী সিনেমায় অভিনয় করার পর, ২০০৮ সালে তিনি 'দেশদ্রোহী' সিনেমায় অভিনয়, লেখালেখি এবং প্রযোজনা করেন। এই সিনেমায় মনোজ তিওয়ারি, হৃষিতা ভট্ট, গ্রেসি সিং, জুলফি সিদ্দিকি এবং আমন ভার্মা অভিনয় করেছিলেন। তবে, ছবিটি বাণিজ্যিকভাবে সফল হয়নি এবং এর খারাপ পরিচালনা, অভিনয় এবং গল্পের জন্য তীব্র সমালোচনা হয়। KRK ২০১৪ সালে 'এক ভিলেন' সিনেমায় একটি ছোট চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন।
আরও পড়ুন:Blast in Wedding: আত্মঘাতী বিস্ফোরণে বিয়েবাড়িতে রক্তস্রোত! প্রভাবশালী নেতার বাড়িতে মৃত বহু...
বিগ বস যাত্রা:
KRK ২০০৯ সালে বিগ বস ৩-এ যোগ দিয়েছিলেন, তবে তাঁর আচরণ এবং ভাষার কারণে তাঁকে বের করে দেওয়া হয়। পরে তিনি আবার ফিরে এসে কিছু সময় থাকেন। ২০১৫ সালে তিনি Comedy Nights Bachao-তে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও KRK অনেক মিউজিক ভিডিয়োতে কাজ করেছেন। কখনও তিনি প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন, কখনও গীতিকার বা প্রযোজক হিসেবে কাজ করেছেন।
KRK-এর বিতর্ক:
KRK প্রায়ই তার চলচ্চিত্র সমালোচনা এবং সোশ্যাল মিডিয়ার পোস্ট নিয়ে বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। তিনি 'লক্ষ্মী' সিনেমার মতো সিনেমা নিয়ে মন্তব্য করে সমালোচিত হয়েছেন। এছাড়াও সলমান খান, মনোজ বাজপেয়ী এবং আরও কিছু অভিনেতা সম্পর্কে মন্তব্য করার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা হয়েছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)