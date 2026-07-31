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চোখের সামনে ক্রেডিট কার্ড ফাঁকা!খোয়ালেন ২.৪৪ লক্ষ টাকা, চরম বিপদে কীর্তি কুলহারি!

Kirti Kulhari cyber fraud Mumbai: সিনেমা হলে ছবি দেখার সময় বড়সড় সাইবার জালিয়াতির শিকার হলেন অভিনেত্রী কীর্তি কুলহারি। কোনও পিন বা ওটিপি শেয়ার না করা সত্ত্বেও তাঁর ক্রেডিট কার্ড থেকে চারবারে আড়াই লাখ টাকা গায়েব হয়ে যায়। কোনও স্পাইওয়্যারের মাধ্যমে এই প্রতারণা চালানো হয়েছে বলে অনুমান পুলিসের। আম্বোলি থানায় ইতিমধ্যেই দায়ের হয়েছে এফআইআর।

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 31, 2026, 01:22 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 01:22 PM IST
চোখের সামনে ক্রেডিট কার্ড ফাঁকা!খোয়ালেন ২.৪৪ লক্ষ টাকা, চরম বিপদে কীর্তি কুলহারি!
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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