Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /বিনোদন
  • /বলিউডে আচমকাই গভীর শোকের ছায়া! ৫৬ বছরে প্রয়াত অত্যন্ত জনপ্রিয় অভিনেতা, বিশ্বাস হচ্ছে না কারও...

বলিউডে আচমকাই গভীর শোকের ছায়া! ৫৬ বছরে প্রয়াত অত্যন্ত জনপ্রিয় অভিনেতা, বিশ্বাস হচ্ছে না কারও...

বলিউডে আচমকাই নেমে এল গভীর শোকের ছায়া! ৫৬ বছরে প্রয়াত অত্যন্ত জনপ্রিয় অভিনেতা। বিশ্বাস হচ্ছে না কারও... ক্য়ানসারের সঙ্গে দীর্ঘ লড়াইয়ে হেরে গেলেন তিনি।

Written BySubhapam Saha
Published: Sep 24, 2026, 08:41 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 09:07 PM IST
বলিউডে আচমকাই গভীর শোকের ছায়া! ৫৬ বছরে প্রয়াত অত্যন্ত জনপ্রিয় অভিনেতা, বিশ্বাস হচ্ছে না কারও...
Image Credit: সেই চরিত্র, যা আজও মানুষের মনে রয়েছে...

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
রাজ্যে টানা ১০ দিন ছুটি সব স্কুল: ঘরেই থাকবেন না কি ক্যালেন্ডার দেখে বেরিয়ে পড়বেন?
2
3
4
5