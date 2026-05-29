/Parambrata Chatterjee: খারিজ পরমব্রতর আবেদন, চলবে তদন্ত: বড় নির্দেশ আদালতের

Parambrata Chatterjee Case: টলিউড অভিনেতা পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মামলার তদন্ত চলবে। ২০২১ সালের একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টের জেরে গড়িয়াহাট থানায় হওয়া এফআইআর খারিজের আবেদন নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন অভিনেতা। আদালত তদন্ত জারি রাখার নির্দেশ দিলেও পরমব্রতকে দিল চার সপ্তাহের বিশেষ 'রক্ষাকবচ'। এই সময়ের মধ্যে তাঁর বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ করতে পারবে না পুলিস।
অর্ণবাংশু নিয়োগী: টলিউডের (Tollywood) জনপ্রিয় অভিনেতা তথা পরিচালক পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়ের (Parambrata Chatterjee) অস্বস্তি যেন কিছুতেই কাটছে না। ২০২১ সালের একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টকে কেন্দ্র করে সম্প্রতি তাঁর বিরুদ্ধে গড়িয়াহাট থানায় একটি এফআইআর (FIR) দায়ের হয়েছিল। সেই এফআইআর খারিজের আবেদন জানিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন অভিনেতা। কিন্তু আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দিল, পরমব্রতের বিরুদ্ধে রুজু হওয়া মামলার তদন্ত এখনই বন্ধ হচ্ছে না, বরং তা নিয়ম মেনেই চলবে। তবে একই সঙ্গে অভিনেতাকে চার সপ্তাহের জন্য একটি সাময়িক আইনি ‘রক্ষাকবচ’ও দিয়েছে আদালত।
সম্প্রতি এই মামলার শুনানিতে আদালতের পক্ষ থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আদালত সাফ জানিয়েছে, গড়িয়াহাট থানায় যে অভিযোগ দায়ের হয়েছে, পুলিস তার তদন্ত চালিয়ে যেতে পারবে। এই তদন্ত প্রক্রিয়ায় অভিনেতা পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়কে সম্পূর্ণ রূপের সহযোগিতা করতে হবে। যখনই তদন্তের স্বার্থে তাঁকে ডাকা হবে বা কোনও নথিপত্র চাওয়া হবে, তিনি তা এড়িয়ে যেতে পারবেন না।
তবে তদন্ত চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেও, অভিনেতার জন্য একটি বড় স্বস্তির খবরও রয়েছে এই রায়ে। আদালত স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, আগামী চার সপ্তাহের জন্য পরমব্রতের বিরুদ্ধে কোনও রকম ‘কড়া পদক্ষেপ’ গ্রহণ করা যাবে না। অর্থাৎ, আগামী এক মাস পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার বা ওই জাতীয় কোনও চরম পদক্ষেপ করতে পারবে না। আইনি পরিভাষায় একে অন্তর্বর্তীকালীন সুরক্ষা বলা হয়ে থাকে।
এই গোটা আইনি জটিলতার সূত্রপাত ২০২১ সালের একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে। বিধানসভা নির্বাচন বা তৎকালীন কোনও সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে সমাজমাধ্যমে একটি পোস্ট করেছিলেন পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়। অভিনেতা বরাবরই নিজের স্পষ্টবক্তা ইমেজের জন্য পরিচিত এবং বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে নিজের মতামত প্রকাশ করে থাকেন।
তবে ২০২১ সালের সেই নির্দিষ্ট পোস্টটি নিয়ে সম্প্রতি কিছু মানুষ বা সংগঠনের পক্ষ থেকে আপত্তি তোলা হয়। অভিযোগ করা হয়, ওই পোস্টটির মাধ্যমে সমাজে উস্কানি বা ভুল বার্তা ছড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। এই অভিযোগের ভিত্তিতেই কলকাতার গড়িয়াহাট থানায় পরমব্রতের বিরুদ্ধে একটি এফআইআর দায়ের করা হয়।
নিজের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হওয়ার পর আইনি পথে হাঁটার সিদ্ধান্ত নেন পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়। গড়িয়াহাট থানার সেই এফআইআরটিকে সম্পূর্ণ আইনি ভিত্তিহীন দাবি করে তা খারিজ করার আবেদন নিয়ে উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হন তিনি। অভিনেতার আইনি শিবিরের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছিল, এই অভিযোগটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং এর কোনও বাস্তব ভিত্তি নেই।
মামলাটির শুনানির পর আদালত অবশ্য এফআইআর-টি একেবারে খারিজ করে দেয়নি। বিচারপতি স্পষ্ট করে দেন, অভিযোগের সত্যতা বা গভীরতা কতটা, তা খতিয়ে দেখার অধিকার পুলিশের রয়েছে। তাই তদন্ত প্রক্রিয়া স্তব্ধ করা হবে না। তবে পরমব্রত যেহেতু একজন দায়িত্বশীল নাগরিক এবং তদন্তে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত, তাই তাঁর আইনি অধিকার সুরক্ষিত রাখতে চার সপ্তাহের জন্য কড়া পদক্ষেপের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।
আদালতের এই রায়ের পর পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়ের সামনে এখন দুটি পথ খোলা রইল। প্রথমত, আগামী চার সপ্তাহ বা এক মাস তাঁকে গড়িয়াহাট থানার পুলিশ আধিকারিকদের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে এবং তদন্তে সবরকম সাহায্য করতে হবে। দ্বিতীয়ত, এই চার সপ্তাহের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে তাঁর আইনজীবীরা মামলার পরবর্তী শুনানির প্রস্তুতি নেবেন, যাতে এই অন্তর্বর্তীকালীন স্বস্তির মেয়াদ আরও বাড়ানো যায় বা মামলাটি অন্য কোনও ইতিবাচক মোড় নেয়।
টলিউডের অন্দরে পরমব্রতের এই মামলাটি নিয়ে বেশ শোরগোল পড়ে গিয়েছে। একদিকে যখন তদন্ত চলার নির্দেশে অভিনেতার ওপর কিছুটা মানসিক চাপ বাড়ল, অন্যদিকে চার সপ্তাহের আইনি সুরক্ষায় তিনি যে বড়সড় স্বস্তি পেলেন, তা বলাই বাহুল্য। এখন দেখার, আগামী চার সপ্তাহে গড়িয়াহাট থানার তদন্ত কোন দিকে মোড় নেয়।