  /Parambrata Chatterjee: খারিজ পরমব্রতর আবেদন, চলবে তদন্ত: বড় নির্দেশ আদালতের

Parambrata Chatterjee: খারিজ পরমব্রতর আবেদন, চলবে তদন্ত: বড় নির্দেশ আদালতের

Parambrata Chatterjee Case: টলিউড অভিনেতা পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মামলার তদন্ত চলবে। ২০২১ সালের একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টের জেরে গড়িয়াহাট থানায় হওয়া এফআইআর খারিজের আবেদন নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন অভিনেতা। আদালত তদন্ত জারি রাখার নির্দেশ দিলেও পরমব্রতকে দিল চার সপ্তাহের বিশেষ 'রক্ষাকবচ'। এই সময়ের মধ্যে তাঁর বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ করতে পারবে না পুলিস।

Written BySoumita Mukherjee
Published: May 29, 2026, 05:21 PM IST|Updated: May 29, 2026, 05:21 PM IST
Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

