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‘লগান’-এর দেবা আর নেই! মারণব্যাধির সঙ্গে লড়াই থামল, প্রয়াত অভিনেতা প্রদীপ রাওয়াত

Pradeep Rawat passes away: দীর্ঘ পাঁচ বছর ব্লাড ক্যানসারের সঙ্গে লড়াইয়ের পর ৭৪ বছর বয়সে প্রয়াত বর্ষীয়ান অভিনেতা প্রদীপ সিংহ রাওয়াত। বিআর চোপড়ার ‘মহাভারত’-এর অশ্বত্থামা, ‘লগান’-এর দেবা কিংবা ‘গজনি’র ভয়ংকর ভিলেন— রূপালী পর্দায় তাঁর আইকনিক অভিনয় দর্শক চিরকাল মনে রাখবে। এই অভিনেতার প্রয়াণে ভারতীয় সিনেমা ও অনুরাগী মহলে নেমে এসেছে গভীর শোকের ছায়া।

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 05, 2026, 10:49 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 11:52 AM IST
‘লগান’-এর দেবা আর নেই! মারণব্যাধির সঙ্গে লড়াই থামল, প্রয়াত অভিনেতা প্রদীপ রাওয়াত
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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