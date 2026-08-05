/‘লগান’-এর দেবা আর নেই! মারণব্যাধির সঙ্গে লড়াই থামল, প্রয়াত অভিনেতা প্রদীপ রাওয়াত

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সিনেমা জগতে ফের নক্ষত্রপতন। প্রয়াত হলেন ‘গজনি’, ‘লগান’ এবং বিআর চোপড়ার ‘মহাভারত’ খ্যাত বর্ষীয়ান অভিনেতা প্রদীপ সিংহ রাওয়াত। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ৭৪ বছর বয়সে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। গত পাঁচ বছর ধরে মারণরোগ ব্লাড ক্যানসারের সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছিলেন এই অভিনেতা। ৭৪ বছর বয়সে দীর্ঘ লড়াইয়ের পর শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন তিনি।
ক্যানসারের পুনরাবৃত্তি ও হাসপাতালে শেষ মুহূর্ত
অভিনেতার ম্যানেজার সিদ্ধার্থ তিওয়ারি প্রদীপ রাওয়াতের প্রয়াণের খবরটি নিশ্চিত করেছেন। প্রায় পাঁচ বছর আগে প্রথম ব্লাড ক্যানসারে আক্রান্ত হয়েছিলেন তিনি। মাঝে চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ হয়ে উঠলেও কিছুদিন আগে রোগ আবারও ফিরে আসে। গত কয়েক মাস ধরে তিনি হাসপাতালেই চিকিৎসাধীন ছিলেন। শেষ কয়েক দিনে তাঁর রক্তে প্লেটলেটের সংখ্যা আশঙ্কাজনক হারে কমে যায়। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় হাসপাতালেই তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ও এক পুত্রসন্তানকে রেখে গেলেন। বুধবার তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হওয়ার কথা।
‘অশ্বত্থামা’ থেকে ‘গজনি’: প্রদীপ রাওয়াতের স্মরণীয় অভিনয় যাত্রা
১৯৫২ সালের ২১ জানুয়ারি জন্ম নেওয়া প্রদীপ রাওয়াত শুধু হিন্দি নয়, তামিল, তেলুগু, কন্নড়, মালয়ালম, ভোজপুরি ও বাংলা ছবিতেও খলনায়ক ও চরিত্রাভিনেতা হিসেবে নিজের দক্ষতার ছাপ রেখে গিয়েছেন। বিআর চোপড়ার কালজয়ী টিভি ধারাবাহিক ‘মহাভারত’-এ দ্রোণপুত্র ‘অশ্বত্থামা’ চরিত্রে অভিনয় করে সারা ভারতে প্রথম পরিচিতি পান তিনি। অস্কার মনোনীত ছবি ‘লগান’-এ ‘দেবা সিংহ সোধি’র শক্তিশালী ভূমিকায় তাঁর অভিনয় দর্শক মহলে ব্যাপক প্রশংসিত হয়।
এরপর সূর্য অভিনীত তামিল ছবি ‘গজনি’-তে দ্বৈত চরিত্রে এবং পরবর্তীতে আমির খানের জনপ্রিয় হিন্দি রিমেক ‘গজনি’-তে মূল ভিলেন ‘গজনি ধর্মাত্মা’ হিসেবে তাঁর অভিনয় ভারতীয় সিনেমার ইতিহাসে অন্যতম সেরা খলনায়কের স্থান করে নেয়। আমির খানের ‘সরফরোশ’ ছাড়াও তিনি তেলুগু ছবি ‘সাই’, বাংলা ছবি ‘হিরো ৪২০’ এবং ২০২৫ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ভিকি কৌশল অভিনীত হিন্দি ছবি ‘ছাভা’-তেও গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন।
সহ-অভিনেতা ও ভক্তদের শোকবার্তা
প্রদীপ রাওয়াতের প্রয়াণের খবর ছড়িয়ে পড়তেই বিনোদন জগতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। ‘লগান’ ছবিতে তাঁর সহ-অভিনেতা যশপাল শর্মা সামাজিক মাধ্যমে গভীর শোক প্রকাশ করে লেখেন, "আমাদের গজনি, লগানের ‘দেবা’ প্রদীপ রাওয়াত আর আমাদের মাঝে নেই। ঈশ্বর তাঁর আত্মাকে শান্তি দিন।'' হাজার হাজার অনুরাগী ও সহকর্মী ভারতীয় সিনেমায় প্রদীপ রাওয়াতের অসামান্য অবদানের কথা স্মরণ করে তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন।
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