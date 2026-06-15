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Suvendu Adhikari on Rahul Death Case: রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের রহস্যমৃত্যুর তদন্তভার এবার CID-র হাতে, কড়া নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর

Actor Rahul Arunoday Banerjee Death Case: অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের রহস্যমৃত্যুর তদন্তে এবার বড় পদক্ষেপ রাজ্য সরকারের! ওড়িশা সরকারের সিটের পর এবার এই মামলার তদন্তভার রাজ্য গোয়েন্দা সংস্থা বা CID-র হাতে তুলে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। পিএমও (PMO)-র হস্তক্ষেপের পর এবার রাজ্যের এই কড়া পদক্ষেপ কি পারবে সত্য সামনে আনতে? শুটিং সেটের অব্যবস্থা নাকি অন্য কিছু?

Written BySoumita Mukherjee
Published: Jun 15, 2026, 04:58 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 04:58 PM IST
Suvendu Adhikari on Rahul Death Case: রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের রহস্যমৃত্যুর তদন্তভার এবার CID-র হাতে, কড়া নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

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