/Suvendu Adhikari on Rahul Death Case: রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের রহস্যমৃত্যুর তদন্তভার এবার CID-র হাতে, কড়া নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শুটিং করতে গিয়ে অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনার আড়াই মাস কেটে গেছে, এখনও জানা যায়নি মৃত্যুর কারণ। গত এপ্রিল মাসে ঘটে যাওয়া এই রহস্যমৃত্যুর জল এবার গড়াল রাজ্য গোয়েন্দা সংস্থা বা সিআইডি (CID)-র দরবারে। সম্প্রতি দীঘায় আয়োজিত এক উচ্চপর্যায়ের প্রশাসনিক বৈঠক থেকে এই হাই-প্রোফাইল মামলার তদন্তভার সরাসরি সিআইডি-র হাতে তুলে দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। দিনকয়েক আগেই এই মৃত্যুর ঘটনায় সরাসরি হস্তক্ষেপ করেছিল প্রধানমন্ত্রীর দফতর (PMO)। কেন্দ্রের সেই কড়া নির্দেশের পরপরই এবার রাজ্য সরকারের এই তৎপরতা স্বাভাবিকভাবেই রাজ্য রাজনীতি এবং টলিপাড়ায় ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।
গত আড়াই মাস ধরে অভিনেতা রাহুল অরুণাদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা কাটেনি। ওড়িশা সরকার ইতোমধ্যেই এই ঘটনার তদন্তের জন্য একটি বিশেষ তদন্তকারী দল বা 'সিট' (SIT) গঠন করেছে। তবে আইনি জটিলতা এবং ঘটনার নেপথ্যে গভীর কোনো ষড়যন্ত্র রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে এবার পশ্চিমবঙ্গ পুলিশও পূর্ণ শক্তিতে নামছে। দীঘার প্রশাসনিক বৈঠক থেকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানান, "কিছুদিন আগেই একজন প্রতিভাবান অভিনেতার মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। ওড়িশা সরকার ইতিমধ্যেই সিট গঠন করে তদন্ত করছে। তবে অভিনেতার পরিবারের পক্ষ থেকে আমাদের রাজ্যেও একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে, যা বর্তমানে একটি অস্বাভাবিক মৃত্যু বা ইউডি মামলা হিসেবে নথিভুক্ত রয়েছে।"
মুখ্যমন্ত্রী আরও যোগ করেন, "আমি পূর্ব মেদিনীপুরের জেলা পুলিশ সুপারকে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছি, যাতে তিনি অবিলম্বে রাজ্য পুলিশ মহাপরিদর্শক (ডিজিপি)-র মাধ্যমে স্বরাষ্ট্রসচিবের কাছে এই সংক্রান্ত সমস্ত নথি পাঠান। আমরা চাইছি এই সংবেদনশীল মামলার তদন্তভার পুরোপুরি সিআইডি নিজের হাতে তুলে নিক, যাতে সত্য দ্রুত সামনে আসে।"
উল্লেখ্য, দীঘা ও ওড়িশার সীমান্তে ‘ভোলে বাবা পার করেগা’ নামক একটি নতুন বাংলা ধারাবাহিকের শুটিং চলাকালীন জলে ডুবে মৃত্যু হয় রাহুলের। প্রথম দিকে এটিকে স্রেফ একটি দুর্ঘটনা বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হলেও, সময়ের সাথে সাথে শুটিং সেটের চরম গাফিলতি এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থার কঙ্কালসার रूपটি প্রকাশ্যে আসতে শুরু করে। টলিপাড়ার কলাকুশলীদের একাংশের অভিযোগ, আউটডোর শুটিংয়ে শিল্পীদের জন্য ন্যূনতম সুরক্ষাবিধি মানা হয়নি। কোনো পেশাদার লাইফগার্ড বা উদ্ধারকারী দল ছাড়াই গভীর জলের কাছাকাছি শুটিং করার অনুমতি কীভাবে দেওয়া হলো, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন টলিউডের প্রথম সারির অভিনেতারা। রাহুলের এই মর্মান্তিক পরিণতির পর কলাকুশলীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবিতে স্টুডিও পাড়ায় তীব্র বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল। যদিও সময়ের নিয়মে সেই বিক্ষোভ কিছুটা থিতিয়ে এসেছিল, কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর দফতরের সাম্প্রতিক চিঠির পর এবং এবার মুখ্যমন্ত্রীর সরাসরি নির্দেশে সেই ক্ষোভের আগুন নতুন করে জ্বালানি পেল।
এদিনের প্রশাসনিক বৈঠক থেকে মুখ্যমন্ত্রী কেবল রাহুলের মৃত্যুই নয়, বরং দীঘা ও তার সংলগ্ন অঞ্চলের সামগ্রিক প্রশাসনিক ও চিকিৎসা পরিকাঠামোর বেহাল দশা নিয়েও পূর্বতন সরকারকে তীব্র আক্রমণ করেন। বিগত দুই বছরের কাজের খতিয়ান টেনে তিনি বলেন, "বিগত সরকার বিশেষ করে গত দুই বছরে কোনো কাজই করেনি। দীঘার মতো আন্তর্জাতিক স্তরের পর্যটন কেন্দ্রের হাসপাতালে ন্যূনতম চিকিৎসা ব্যবস্থা নেই। একটাও আইসিইউ বেড নেই, নেই কোনো ব্লাড ব্যাঙ্ক কিংবা ময়নাতদন্ত বা পোস্টমর্টেমের উপযুক্ত পরিকাঠামো।"
পর্যটকদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান যে, দীঘার মতো বিশাল সমুদ্রতটে পর্যটকদের সুরক্ষার জন্য মাত্র ৬৩ জন নুলিয়া মোতায়েন রয়েছেন, যা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য। এই ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে তিনি অবিলম্বে নুলিয়াদের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং তাদের পারিশ্রমিক বাড়ানোর প্রতিশ্রুতিও দেন, যাতে ভবিষ্যতে সমুদ্রসৈকতে কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে দ্রুত উদ্ধারকাজ চালানো সম্ভব হয়।
রাহুল অরুণাদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো একজন সম্ভাবনাময় অভিনেতার অকালপ্রয়াণ কি শুধুই এক আকস্মিক দুর্ঘটনা, নাকি এর আড়ালে লুকিয়ে আছে কোনো প্রশাসনিক বা ব্যক্তিগত গাফিলতি— সিআইডি তদন্তভার গ্রহণ করার পর এখন সেটাই দেখার। তবে রাজ্য ও কেন্দ্রের এই যৌথ তৎপরতায় অভিনেতার পরিবার এবং অনুরাগীরা অন্তত এটুকু আশা করতে পারেন যে, এবার হয়তো ন্যায়বিচার মিলবে।
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