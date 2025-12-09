English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Himachal domicile Scam: অভিনেতা রাহুল বোসের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করল সিমলা রাজ পরিবার। একগুচ্ছ অভিযোগ রয়েছে অভিনেতার বিরুদ্ধে। বেশ কয়েকটি  গুরুতর অভিযোগটি দায়ের করেছেন সিমলা জেলার জুব্বল দেশীয় রাজ্যের রাজপরিবারের সদস্য দিব্যা কুমারী ।

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Dec 9, 2025, 03:10 PM IST
Rahul Bose Fraud Case: বড়সড় কেলেঙ্কারিতে জড়িয়েছে নাম! প্রতারণার অভিযোগে রাহুল বোসের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে রাজ পরিবার...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বড়সড় কেলেঙ্কারির সঙ্গে নাম জড়িয়েছে অভিনেতা রাহুল বোসের। অভিনেতার পাশাপাশি তিনি জাতীয় রাগবি ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার সভাপতিও। সেই সূত্রেই "হিমাচল রাগবি ডোমিসাইল কেলেঙ্কারি"তে জালিয়াতি করার অভিযোগ উঠেছে রাহুলের বিরুদ্ধে। 

মূল অভিযোগগুলি হল, প্রথমত রাহুল বোস অবৈধ উপায়ে একটি হিমাচল প্রদেশের ডোমিসাইল সার্টিফিকেট বা স্থায়ী বাসিন্দার শংসাপত্র সংগ্রহ করেছেন। দ্বিতীয়ত, এই শংসাপত্রটি ব্যবহার করার উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় রগবি ফেডারেশনের নেতৃত্বের নির্বাচনের সময় হিমাচল প্রদেশ থেকে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ভোট নিশ্চিত করে তাঁর ভোটব্যাঙ্ক বাড়ানো। এই গুরুতর অভিযোগটি দায়ের করেছেন সিমলা জেলার জুব্বল দেশীয় রাজ্যের রাজপরিবারের সদস্য দিব্যা কুমারী ।

২০২৩ সালে এই বিতর্ক শুরু হয়। অভিযোগ রয়েছে যে রাহুল বোস সিমলার রাজপরিবারকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তিনি হিমাচল প্রদেশে একটি রাজ্য-স্তরের রাগবি অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা ও তাকে সরকারি স্বীকৃতি দিতে সাহায্য করবেন। দিব্যা কুমারীর দাবি, গত দুই বছর ধরে স্থানীয় রাগবি সমর্থকরা একটি অ্যাসোসিয়েশন গঠনের জন্য যে চেষ্টা চালাচ্ছিলেন, তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়েছে। পরিবর্তে, নতুন করে একটি অ্যাসোসিয়েশন তৈরির চেষ্টা হচ্ছে এবং প্রতিশ্রুত স্বীকৃতি আজও মেলেনি। অভিযোগে প্রশ্ন তোলা হয়েছে যে, কলকাতা-নিবাসী রাহুল বোস, যার আধার কার্ড, পাসপোর্ট এবং ডোমিসাইল সার্টিফিকেট মহারাষ্ট্রের—তিনি কীভাবে একইসঙ্গে হিমাচল প্রদেশেরও ডোমিসাইল সার্টিফিকেট পেতে পারেন।

বিষয়টি ইতোমধ্যেই হিমাচল প্রদেশ হাইকোর্ট পর্যন্ত গড়িয়েছে। দিব্যা কুমারী আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর অভিযোগ নথিভুক্ত করে তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। হাইকোর্টে পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে ১৮ই ডিসেম্বর। এই অভিযোগগুলি নিয়ে অভিনেতা বা রাগবি ফেডারেশনের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি প্রকাশ করা হয়নি।

Tags:
Rahul Bose Fraud CaseRugby FederationRahul BoseShimla Royal Family
