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১১ দিনে ৪৭ সিনেমায় সই! পেট চালাতে বিয়েতে নাচ, আচমকা ব্রেন স্ট্রোকেই বলিউড কাঁপানো নক্ষত্র...

আজ যে রাজা, কাল সে ফকির! জীবনের এই কঠিন সত্যই যেন আবারও ফুটে উঠল বলিউড নক্ষত্রের জীবনে। কী থেকে কী হয়ে গেল! চমকে গেল ইন্ডাস্ট্রি

Written BySubhapam Saha
Published: Sep 09, 2026, 04:53 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 05:01 PM IST
১১ দিনে ৪৭ সিনেমায় সই! পেট চালাতে বিয়েতে নাচ, আচমকা ব্রেন স্ট্রোকেই বলিউড কাঁপানো নক্ষত্র...

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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১১ দিনে ৪৭ সিনেমায় সই! পেট চালাতে বিয়েতে নাচ, ব্রেন স্ট্রোকেই বলিউড নক্ষত্র...
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