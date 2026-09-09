/১১ দিনে ৪৭ সিনেমায় সই! পেট চালাতে বিয়েতে নাচ, আচমকা ব্রেন স্ট্রোকেই বলিউড কাঁপানো নক্ষত্র...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সাল ১৯৯০। বলিউডে ডেবিউ করেই ঝড়। হয়ে গেল অল-টাইম ব্লকবাস্টার! 'আশিকি'র রাহুল রায়কে নিশ্চয়ই মনে আছে? মহেশ ভাটের সিনেমা টানা ছ'মাস হাউজফুল ছিল। আজও লোকে গুনগুন করে সিনেমার গান। 'আশিকি'র সাফল্য়েই রাহুল ১১ দিনে ৪৭টি ছবিতে সাইন করার রেকর্ড করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তাঁর অভিনীত বেশিরভাগ ছবিই বক্স অফিসে ফ্লপ হয়। 'জুনুন', 'ফির তেরি কাহানি ইয়াদ আয়ে' নিয়ে সেভাবে আর চর্চা হয়নি। বলিউডে 'ওয়ান-ফিল্ম ওয়ান্ডার' হিসেবে থেকে যাওয়া রাহুল এরপর ধীরে ধীরে নিখোঁজ হয়ে যান! 'আশিকি'র ২৪ বছরের রাহুল রায় আজ 'সিনিয়র সিটিজেন', ৬০ বছর বয়স তাঁর। ২০২০ সালে ব্রেন স্ট্রোকের পর তাঁর জীবন ও কেরিয়ার পুরোপুরি বদলে যায়। সেই কঠিন সময় নিয়ে মুখ খুলেছেন রাহুল। 'বিগ বস'-এর প্রথম সিজনজয়ী রাহুল জানান, অসুস্থতার কারণেই নিয়মিত কাজ পাওয়াটা তাঁর জন্য বেশ চ্যালেঞ্জিং হয়ে পড়েছিল। এই সময়ে তিনি বিয়ের অনুষ্ঠানে নাচতেন! যে কাজ পেতেন, তাই তিনি করতেন। রাহুল জানান, এসব অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে তিনি কখনও কখনও ২ থেকে ৪ লাখ টাকা পর্যন্ত আয় করেছেন।
কেন বিয়েতে নাচতেন?
বিয়ের অনুষ্ঠানে তাঁর নাচের ভিডিও নিয়ে ওঠা সমালোচনার বিষয়েও কথা বলেন রাহুল। এক সাক্ষাত্কারে জানান, কাজের জন্য লজ্জিত হওয়ার কোনও কারণ দেখেন না। তিনি বলেন, 'আমারও খরচ আছে এবং টাকার প্রয়োজন। ২০২০ সালে ব্রেন স্ট্রোকের পর কাজ পাওয়া কঠিন হয়ে পড়েছিল। এরপর ৫ বছর কেটে গিয়েছে এবং সংসার চালানোর জন্য আমি সাধ্য মতো সবরকম কাজই করেছি। কখনও কখনও বিয়ের অনুষ্ঠানে নেচে আমি ২ বা ৪ লাখ টাকা আয় করেছি। যারা আমাকে নিয়ে ট্রোল করেন, তাঁরা জানেন না যে এটি কতটা পরিশ্রমের কাজ। আমাকেও তো জীবিকা নির্বাহ করতে হবে।' এই অভিনেতা জানান, তাঁর স্বাস্থ্যজনিত সমস্যার কারণে পেশাগত জীবনে বড় প্রভাব পড়েছিল। গত পাঁচ বছরের অনেকটা সময় কেটেছে সুস্থ হয়ে ওঠার প্রক্রিয়ায়, যার ফলে তিনি পরিকল্পনামাফিক নিয়মিত কাজ করতে পারেননি। রাহুলের সংযোজন, 'গত পাঁচ বছর যেন এক প্রকার বিরতিতেই কেটেছে, আমি তখন সুস্থ হয়ে উঠছিলাম। কোনও কাজ ছিল না। যদি এমনটা না হতো, তবে আমি আরও অনেক কাজ করতে পারতাম। তবে এখন আমি কিছু কাজ পাচ্ছি এবং আরও অনেক কাজ করতে চাই। সেটে ফিরে ক্যামেরার সামনে দাঁড়াতে পেরে আমি খুশি। যারা আমার ওপর আস্থা রাখছেন, তাঁদের প্রতি আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ।' অভিনেতা জানিয়েছেন, প্রবল আর্থিক ও আইনি চাপের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন। ভাইয়ের সঙ্গে ৩০ লক্ষ টাকা নিয়ে চলতি বিবাদের কথা উল্লেখ করেছেন এবং জানান যে উভয় পক্ষই বিষয়টি সমাধানের চেষ্টায়। বিবাহ বিচ্ছেদের পরবর্তী আর্থিক পরিস্থিতি নিয়েও রাহুল কথা বলেন। তিনি জানান, বিচ্ছেদের সময় তিনি তাঁর সমস্ত সম্পদ স্ত্রীর নামে হস্তান্তর করেছিলেন এবং এখন নতুন করে নিজের আর্থিক অবস্থান গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন। রাহুলের সংযোজন, 'আমার বয়স এখন ৬০ বছর এবং আমি নিজের সাম্রাজ্য গড়ে তোলার চেষ্টা করছি।' রাহুল জানাচ্ছেন তিনি ফেরার লড়াইয়ে...
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