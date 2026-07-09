/রক্তে মিশেছে বিষ! শুটিং সেটে কী এমন ঘটেছিল? তদন্তের দাবিতে তোলপাড়, এখন কেমন আছেন অভিনেতা?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গুরুতর অসুস্থ অভিনেতা রাজেশ সিং। এখনও আশঙ্কাজনক অবস্থাতেই ভর্তি কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে। শুটিং করার সময় বিষাক্ত পোকা কামড়ায় অভিনেতাকে। তারপরই ঘটে মারাত্মক বিপত্তি। ইতোমধ্যেই এই ঘটনার পর সিনেমা সেটের নিরাপত্তা নিয়ে বড় প্রশ্ন উঠেছে। 'অল ইন্ডিয়ান সিন ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশন' (AICWA) এই ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত দাবি করেছে। সংগঠনের সভাপতি সুরেশ শ্যামলাল গুপ্ত তেলঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডির কাছে চিঠি লিখেছেন। তিনি একটি উচ্চপর্যায়ের তদন্তের দাবি জানিয়েছেন।
সংগঠনটি বেশ কয়েকটি জরুরি প্রশ্ন তুলেছে। তারা জানতে চেয়েছে, শ্যুটিং সেটে কোনো জরুরি চিকিৎসাব্যবস্থা ছিল কি না। রাজেশ শর্মার অবস্থা খারাপ হওয়ার পরও কেন তাঁকে হায়দরাবাদের বড় হাসপাতালে ভর্তি করা হল না, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। সিন ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশন স্পষ্টভাবে জানিয়েছে, প্রযোজনা সংস্থাকেই অভিনেতার চিকিৎসার সমস্ত খরচ বহন করতে হবে। তদন্তে যদি কোনো অবহেলা ধরা পড়ে, তবে দোষীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে। ছবির বাজেট বা প্রযোজক যত বড়ই হোক না কেন, কর্মীদের নিরাপত্তায় কোনো গাফিলতি মানা হবে না।
কী ঘটেছিল সেদিন?
গত ৮ জুলাই হায়দরাবাদের রামোজি ফিল্ম সিটিতে রাকেশ শর্মা একটি সিনেমার শ্যুটিং করছিলেন। ছবিটি দক্ষিণী তারকা প্রভাসের 'ফৌজি'। শ্যুটিং শেষ হওয়ার পর রাজেশ শর্মা সেটের কাছেই একটি জায়গায় দাঁড়িয়েছিলেন। জায়গাটি ঘন ঝোপঝাড়ে ঘেরা ছিল। সেখানে তিনি স্থানীয় কলাকুশলীদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। ঠিক তখনই কোনো পোকা বা মাকড়সা তাঁকে কামড়ে দেয়। প্রথম দিকে তিনি বিষয়টিকে একদম গুরুত্ব দেননি। তিনি কোনো চিকিৎসাও করাননি। কিন্তু প্রায় ৬ ঘণ্টা পর তাঁর ডান পায়ে ভীষণ যন্ত্রণা শুরু হয়। ধীরে ধীরে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকে। অসুস্থ শরীর নিয়েই তিনি কলকাতার বিমানে ওঠেন। বিমানের ভেতরেই তাঁর প্রচণ্ড জ্বর আসে। তিনি অসুস্থতায় ছটফট করতে থাকেন। কলকাতায় পৌঁছানোর পরদিন তাঁকে দ্রুত এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
এখন কেমন আছেন অভিনেতা?
বর্তমানে তাঁর পায়ের আঙুল থেকে হাঁটু পর্যন্ত সংক্রমণ ছড়িয়ে গিয়েছে। আক্রান্ত জায়গায় বড় বড় ফোসকাও পড়ে গিয়েছে। অভিনেত্রী সুদীপা চট্টোপাধ্যায় সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি বার্তা শেয়ার করেছেন। তিনি জানিয়েছেন যে রাজেশ শর্মা এখনও বিপদ মুক্ত নন।
রাজেশ শর্মা বলিউড ও টলিউড ছবির জগতে অত্যন্ত পরিচিত নাম। তিনি 'খোসলা কা ঘোসলা', 'ইশকিয়া', 'নো ওয়ান কিল্ড জেসিকা', 'চিল্লার পার্টি', 'দ্য ডার্টি পিকচার', 'স্পেশাল ২৬', 'তনু ওয়েডস মনু রিটার্নস', 'বজরঙ্গি ভাইজান', 'টয়লেট: এক প্রেম কথা', 'এম.এস. ধোনি: দ্য আনটোল্ড স্টোরি', 'ইন্ডিয়াস মোস্ট ওয়ান্টেড' এবং 'ভূত বাংলা'-র মতো বহু হিট ছবিতে অভিনয় করেছেন। বর্তমানে তাঁর ফ্যান ও সহকর্মীরা তাঁর দ্রুত সুস্থতা কামনা করছেন।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)