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রক্তে মিশেছে বিষ! শুটিং সেটে কী এমন ঘটেছিল? তদন্তের দাবিতে তোলপাড়, এখন কেমন আছেন অভিনেতা?

Rajesh Sharma health update: পায়ের আঙুল থেকে হাঁটু পর্যন্ত সংক্রমণ ছড়িয়ে গিয়েছে। আক্রান্ত জায়গায় বড় বড় ফোসকা। অভিনেতার শারীরিক অবস্থা নিয়ে সরব হয়েছে AICWA। উচ্চপর্যায়ের তদন্তের দাবি জানিয়েছেন সংগঠনের সভাপতি।

Written BySoumita Khan
Published: Jul 09, 2026, 04:38 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 04:58 PM IST
রক্তে মিশেছে বিষ! শুটিং সেটে কী এমন ঘটেছিল? তদন্তের দাবিতে তোলপাড়, এখন কেমন আছেন অভিনেতা?
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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