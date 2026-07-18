/অবশেষে হাসপাতাল থেকে ছুটি পেলেন রাজেশ শর্মা, অগাস্টেই উড়ছেন লন্ডনে

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরেছেন রাজেশ শর্মা। টলিউড ও বলিউডের অত্যন্ত জনপ্রিয় অভিনেতা রাজেশ শর্মার আকস্মিক অসুস্থতার খবরে উদ্বেগ ছড়িয়েছিল ভক্তমহলে। তবে এবার স্বস্তির খবর। হাসপাতাল থেকে ছুটি পেয়ে বাড়ি ফিরেছেন অভিনেতা। এখনও সামান্য দুর্বলতা রয়ে গিয়েছে। বাকি আর কোনও সমস্যা নেই। শারীরিক অবস্থার উন্নতি হওয়ায় দ্রুত তিনি শ্যুটিং ফ্লোরেও ফিরছেন বলে জানা গিয়েছে।
সম্প্রতি ‘ফৌজি’ ছবির শ্য়ুটিং সেটে আচমকাই অসুস্থ বোধ করেন রাজেশ শর্মা। বুকে অস্বস্তি ও শারীরিক অসুস্থতা অনুভব করায় কোনো ঝুঁকি না নিয়ে তাঁকে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসকেরা তাঁর শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর জানান, চিন্তার বড় কোনো কারণ নেই। কয়েক দিন চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে থাকার পর সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন তিনি।
হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েই কাজের প্রতি নিজের দায়বদ্ধতা প্রকাশ করেছেন অভিনেতা। খুব তাড়াতাড়ি তিনি ফের লাইট-ক্যামেরা-অ্যাকশনের দুনিয়ায় পা রাখছেন। জানা গিয়েছে, চলতি বছরের অগস্ট মাসেই একটি বড় প্রজেক্টের কাজে তাঁর দেশের বাইরে যাওয়ার কথা রয়েছে। ‘এমএমএস ২’ ছবির শ্যুটিংয়ের জন্য আগামী মাসেই লন্ডনে উড়ে যাবেন রাজেশ শর্মা। তার আগে কলকাতার বাকি থাকা কাজগুলো দ্রুত শেষ করতে চান তিনি।
ফেডারেশন অব ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়া সিনে এমপ্লয়িজ -এর সভাপতি বি.এন. তিওয়ারি জানিয়েছেন, রাজেশ শর্মা হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন এবং নিজের বাড়িতে থেকে ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছেন। চিকিৎসকরা তাঁর শারীরিক অবস্থার উপর নজর রাখছেন। সব কিছু ঠিক থাকলে তিনি খুব শিগগিরই শুটিংয়ে ফিরবেন। এমনকি বিদেশেও যেতে পারেন শ্যুটিংয়ে৷
বলিউড ও বাংলা সিনেমা—উভয় ইন্ডাস্ট্রিতেই চরিত্রাভিনেতা হিসেবে রাজেশ শর্মার জুড়ি মেলা ভার। তাঁর সাবলীল অভিনয় বারবার দর্শকদের মুগ্ধ করেছে। ফলে ওঁর অসুস্থতার খবর আসতেই অনুগামী থেকে শুরু করে সহ-অভিনেতারা ওঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করছিলেন। হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফেরার পর অভিনেতার ঘনিষ্ঠ মহল সূত্রে জানানো হয়েছে, তিনি এখন সম্পূর্ণ স্থিতিশীল এবং আগের চেয়ে অনেক ভালো আছেন। চিকিৎসকেরা তাঁকে দিন কয়েকের বিশ্রামের পরামর্শ দিলেও, খুব শীঘ্রই তিনি চেনা ছন্দে শ্যুটিং ফ্লোর কাঁপাতে আসছেন।
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