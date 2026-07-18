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অবশেষে হাসপাতাল থেকে ছুটি পেলেন রাজেশ শর্মা, অগাস্টেই উড়ছেন লন্ডনে

Rajesh Sharma: ৮ জুলাই গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হন রাজেশ। টানা ১০ দিন হাসপাতালে বন্দি। অবশেষে ঘরে ফিরলেন। খুব শিগগিরই আবার কাজে ফিরবেন বলেও জানা গিয়েছে। এর আগে শোনা গিয়েছিল, বিষাক্ত মাকড়সার কামড় থেকে গুরুতর সংক্রমণ ঘটে রাজেশের শরীরে। সেই সময়েই অভিনেতার তরফে জানানো হয়েছিল ভুল তথ্য ছড়িয়েছে।

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 18, 2026, 06:21 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 06:21 PM IST
অবশেষে হাসপাতাল থেকে ছুটি পেলেন রাজেশ শর্মা, অগাস্টেই উড়ছেন লন্ডনে
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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