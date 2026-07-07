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ভয়ংকর অসুস্থ অভিনেতা রাজেশ শর্মা: ভর্তি হাসপাতালে, কী হয়েছে? উদ্বিগ্ন চলচ্চিত্রমহল

Actor Rajesh Sharma hospitalised: পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, ওই সংক্রমণের প্রভাবেই রাজেশের সুগার লেভেল এক ধাক্কায় অনেকটা বেড়ে যায় (shoot up) সঙ্গে তাঁর তীব্র শ্বাসকষ্টের সমস্যাও (breathing trouble) শুরু হয়। সংক্রমণ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে তাঁর পায়ের হাঁটু পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে। 

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jul 07, 2026, 09:16 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 09:16 PM IST
ভয়ংকর অসুস্থ অভিনেতা রাজেশ শর্মা: ভর্তি হাসপাতালে, কী হয়েছে? উদ্বিগ্ন চলচ্চিত্রমহল
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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ভয়ংকর অসুস্থ অভিনেতা রাজেশ শর্মা: ভর্তি হাসপাতালে, কী হয়েছে? উদ্বিগ্ন চলচ্চিত্রমহল
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