/ভয়ংকর অসুস্থ অভিনেতা রাজেশ শর্মা: ভর্তি হাসপাতালে, কী হয়েছে? উদ্বিগ্ন চলচ্চিত্রমহল

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজেশ শর্মা চলচ্চিত্র জগতের অত্যন্ত সুপরিচিত একটি নাম। বাংলা, হিন্দি দুই ভাষাতেই তাঁর অবিরাম যাতায়াত। মুম্বই ও বাংলায় দাপটের সঙ্গে অভিনয় করে সারা দুনিয়ার মন জয় করেছেন। পারমিতার একদিন থেকে পরিণীতা দর্শক মুগ্ধ হয়ে দেখেছে তাঁকে পর্দায়। নয়ন রহস্য, দ্য একেন: রুদ্ধশ্বাস রাজস্থান, ষড়রিপু, ইত্যাদির মতো ছবিতে কাজ করেছেন। এছাড়া তিনি একাধিক হিন্দি ছবিতেও কাজ করেছেন, যেমন এমএস ধোনি, দ্য ডার্টি পিকচার, নো ওয়ান কিল্ড জেসিকা, মিশন রানীগঞ্জ, ইত্যাদি। কিন্তু তাঁর হঠাত্ অসুস্থতার খবরে ভেঙে পড়েছে দর্শককূল।
সম্প্রতি অভিনেতা হায়দরাবাদ থেকে বিমানে ফিরছিলেন আর সে সময়ই ঘটে এক আকস্মিক বিপত্তি। বিমানে পায়ে হঠাত্ 'বাগ বাইট' (bug bite) মানে পোকার কামড়ে পা ফুলে যায়। আপাতদৃষ্টিতে বিষয়টি সাধারণ মনে হলেও, সেখান থেকেই পরবর্তীতে তাঁর পায়ে মারাত্মক সংক্রমণ (infection) ছড়িয়ে পড়ে।
পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, ওই সংক্রমণের প্রভাবেই রাজেশের সুগার লেভেল এক ধাক্কায় অনেকটা বেড়ে যায় (shoot up) সঙ্গে তাঁর তীব্র শ্বাসকষ্টের সমস্যাও (breathing trouble) শুরু হয়। সংক্রমণ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে তাঁর পায়ের হাঁটু পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে।
পরিস্থিতি আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁকে তড়িঘড়ি তাঁকে মণিপাল ঢাকুরিয়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, সংক্রমণের পাশাপাশি তীব্র জ্বর (high fever) রয়েছে রাজেশের। কথা বলতেও বেশ অসুবিধা হচ্ছে এবং শ্বাসকষ্টের সমস্যা প্রবল। তবে সময়মতো হাসপাতালে ভর্তি করার ফলে বড় কোনও বিপদ হয়নি। সঠিক সময়ে চিকিৎসা শুরু না হলে পরিস্থিতি আরও জটিল রূপ নিতে পারত বলেই জানিয়েছেন সঞ্চালিকা ও স্ক্রিপ্ট রাইটার সুদীপা চট্টোপাধ্যায়।
হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বর্তমানে রাজেশের অবস্থা কিছুটা স্থিতিশীল এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। চিকিৎসার সমস্ত রকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় এই ঘটনার পর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেছেন এবং রোগীর সব রকম সুযোগ-সুবিধা ও চিকিৎসার খোঁজখবর নিয়েছেন। চিকিৎসকদের কড়া নজরদারিতে তাঁর চিকিৎসা চলছে।
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