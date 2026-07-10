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সুদে-আসলে বকেয়া ৯ কোটি! চেক বাউন্স মামলায় ৩ মাসের জেল রাজপাল যাদবের

Rajpal Yadav: দিল্লি হাই কোর্ট একাধিক চেক বাউন্স মামলায় তাঁর দোষী সাব্যস্ত হওয়ার রায় বহাল রেখে তাঁকে তিন মাসের কারাদণ্ড দিয়েছে। আদালত ট্রায়াল কোর্টের আগের রায় বহাল রাখলেও, সাজা ছয় মাস থেকে কমিয়ে তিন মাস করেছে।

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 10, 2026, 04:35 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 04:35 PM IST
সুদে-আসলে বকেয়া ৯ কোটি! চেক বাউন্স মামলায় ৩ মাসের জেল রাজপাল যাদবের
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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