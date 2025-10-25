English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Rajak Khan meets Premananda Ji Maharaj: বলিউডের বেশ কিছু তারকা প্রেমানন্দ মহারাজের শিষ্য। বিভিন্ন সময় তাঁরা দেখাও করতে যান মহারাজের সঙ্গে। এবার অসুস্থ মহারাজকে দেখতে এলেন জনপ্রিয় টেলিভিশন ধারাবাহিক 'মহাভারত'-এ ঘটোৎকচের চরিত্রে অভিনয় করা অভিনেতা রজাক খান।

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Oct 25, 2025, 01:30 PM IST
Premananda Maharaj: 'আপনিই ঘটোত্‍কচ না?' অভিনেতা রজাক খানের সঙ্গে সাক্ষাতে আনন্দিত প্রেমানন্দ মহারাজ...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ বৃন্দাবনের জনপ্রিয় সাধু প্রেমানন্দ জি মহারাজ (Premananda Ji Maharaj)। নিয়মিত ডায়ালিসিস চলছে তাঁর, তবুও তাঁর ভক্তরা দেশ-বিদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে তাঁর দর্শন ও আশীর্বাদ নিতে আসছেন। সম্প্রতি, দূর-দূরান্ত থেকে ভক্তরা মহারাজের খোঁজ নিতে আসছেন, অনেকে তাঁর দীর্ঘ জীবনের জন্য প্রার্থনাও করছেন। এই তালিকায় এবার যুক্ত হলেন জনপ্রিয় টেলিভিশন ধারাবাহিক 'মহাভারত'-এ ঘটোৎকচের চরিত্রে অভিনয় করা অভিনেতা রজাক খান (Rajak Khan)।

বলিউডের বেশ কিছু তারকা প্রেমানন্দ মহারাজের শিষ্য। প্রায়শই দেখা যায় বিরাট কোহলি, অনুষ্কা শর্মা থেকে শুরু করে শিল্পা শেট্টি, বাদশার মতো তারকা দেখা করতে যান প্রেমানন্দ মহারাজের সঙ্গে। এবার তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন জনপ্রিয় টেলিভিশন ধারাবাহিক 'মহাভারত'-এ ঘটোৎকচ তথা অভিনেতা রজাক খান।

 

এদিন অভিনেতা রজাক খানকে দেখে বেশ আনন্দিত হন প্রেমানন্দ জি মহারাজ। রজাক খান মহারাজের কাছাকাছি গিয়ে তাঁকে অভিবাদন জানান এবং বলেন যে তিনিই 'মহাভারত'-এ ঘটোৎকচের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। তিনি আরও জানান যে, বর্তমানে তিনি বাবা নিম করোলাজি বাবার চরিত্রে অভিনয় করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। রজাখ খান মহারাজকে বলেন, "আপনার আশীর্বাদ পেলাম... প্রথমবার এখানে এলাম।"

প্রেমানন্দ মহারাজ তখন কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করেন, "'মহাভারত'-এ আপনি ঘটোৎকচ হয়েছিলেন?" এর উত্তরে রজাক খান জানান, সেই সময় তাঁর ওজন ছিল ১৬০ কেজি, কিন্তু এখন তাঁর ওজন অনেকটাই কমে গেছে। রজাখ খানের এই সাক্ষাতে প্রেমানন্দ জি মহারাজ খুবই খুশি হন। 

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

Tags:
Premananda ji MaharajActor Razak KhanGhatotkacha in MahabharataPremananda Maharaj Heath Update
