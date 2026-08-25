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বকেয়া টাকা চাইতেই কাঠমিস্ত্রিকে ব্যাপক মারধর! অভিনেতা-প্রাক্তন বিধায়ক সোহমের বিরুদ্ধে ভয়ংকর অভিযোগ

Soham Chakraborty: সেখানে দীর্ঘক্ষণ তাঁকে বসিয়ে রাখার পর বকেয়া ৭৯০০০ টাকা চাইলে টাকা দেওয়া হবে না বলে জানানো হয়। এরপরই তাঁকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ করেছেন ওই কাঠমিস্ত্রি। শুধু তাই নয়, তাঁর মোবাইল ফোনও কেড়ে নেওয়া হয় বলে অভিযোগ। ঘটনার পর বেহালা থানায় গিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন রাজ কাপুর শর্মা।

Written BySoumita Khan
Published: Aug 25, 2026, 08:23 AM IST|Updated: Aug 25, 2026, 09:45 AM IST
বকেয়া টাকা চাইতেই কাঠমিস্ত্রিকে ব্যাপক মারধর! অভিনেতা-প্রাক্তন বিধায়ক সোহমের বিরুদ্ধে ভয়ংকর অভিযোগ

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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