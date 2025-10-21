English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Surajith Baanerjee: লাগামছাড়া বাজির শব্দ! কালীপুজোর রাতে অসুস্থ অভিনেতা সুরজিত্‍ বন্দ্যোপাধ্যায়...

Kali Puja 2025: জানা যায়, পাশের একটি আবাসনের ছাদ থেকেই ক্রমাগত বাজির শব্দ আসছিল। কাচের জানালা বন্ধ করেও শেষ রক্ষা হয়নি। অভিনেতা সোশ্যাল মিডিয়ায় মানুষের কাছে আর্তি জানিয়েছেন, "দয়া করে শব্দবাজি ফাটানো বন্ধ করা হোক।"

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Oct 21, 2025, 02:39 PM IST
Surajith Baanerjee: লাগামছাড়া বাজির শব্দ! কালীপুজোর রাতে অসুস্থ অভিনেতা সুরজিত্‍ বন্দ্যোপাধ্যায়...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শব্দবাজি নিয়ে চারিদিকে এত সতর্কবার্তা এবং আলোচনার পরেও পরিস্থিতি যে এমন ভয়ঙ্কর হবে, তা ভাবতে পারেননি জনপ্রিয় অভিনেতা সুরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। লাগাতার বাজির বিকট আওয়াজে রীতিমতো অসুস্থ হয়ে পড়েছেন তিনি। বাধ্য হয়েই নিজের শারীরিক সমস্যার কথা সমাজমাধ্যমে জানিয়েছেন অভিনেতা।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন- Asrani Passed Away: দীপাবলিতে দুঃসংবাদ! আচমকাই প্রয়াত বর্ষীয়ান অভিনেতা আসরানি...

বাগবাজার অঞ্চলের বাসিন্দা সুরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। জানা যায়, পাশের একটি আবাসনের ছাদ থেকেই ক্রমাগত বাজির শব্দ আসছিল। কাচের জানালা বন্ধ করেও শেষ রক্ষা হয়নি। সংবাদমাধ্যমকে অভিনেতা জানান, "একটা কাজের জন্য বাড়ির উঠোনে এসেছিলাম। সেই সময়েই ভয়ঙ্কর বাজির শব্দে হঠাৎ করেই আমার বুক ধড়ফড় শুরু করে দেয়। হাত-পা কেমন যেন একটা হচ্ছিল।"

এই পরিস্থিতিতে তিনি সাহায্যের জন্য বারবার '১০০' নম্বরে ফোন করেন, কিন্তু কোনো লাভ হয়নি বলেই অভিযোগ করেন অভিনেতা। দিন কয়েক আগেই ইসিজি করিয়েছেন, আপাতভাবে তাঁর বিশেষ কোনো অসুস্থতাও ছিল না।

অসুবিধা বাড়ায় উপায় না দেখে অভিনেতা সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চিকিৎসককে ফোন করেন। চিকিৎসক তাঁকে একটি ওষুধ খেতে বলেন, যা স্নায়ুকে খানিকটা শিথিল করবে এবং ধড়ফড়ানি কমাবে।

আরও পড়ুন- Popular Actress: বাথরুম থেকে উদ্ধার লক্ষ লক্ষ টাকা! আদালতে উত্তমের নায়িকার দাবি, 'দেহব্যবসা করে কামিয়েছি'...

এই অমানবিক শব্দ সন্ত্রাসের শিকার হয়ে অভিনেতা সোশ্যাল মিডিয়ায় মানুষের কাছে আর্তি জানিয়েছেন, "দয়া করে শব্দবাজি ফাটানো বন্ধ করা হোক।" কেবল নিজের সমস্যা নয়, পথে থাকা পশুদের কথা ভেবেও তিনি অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। কালীপুজোর আগে থেকেই বহু অভিনেতা-অভিনেত্রী পথের পশু এবং অসুস্থদের কথা ভেবে শব্দবাজি না ফাটানোর অনুরোধ জানিয়েছিলেন। এত আলোচনার পরেও এই সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে, তা ভেবে অবাক এবং ক্ষুব্ধ সুরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়।

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

...Read More

Tags:
Actor Surajith BaanerjeeFirecrackerKolkata police
পরবর্তী
খবর

Asrani Passed Away: শেষবারের মতো পর্দায় ফিরছেন আসরানি! ছাব্বিশে আসছে, 'ভূত বাংলো' ও 'হাওয়ান'...
.

পরবর্তী খবর

Banke Behari Temple: দীর্ঘ ৫৪ বছর পর খোলা হল বৃন্দাবনের বাঁকেবিহারী মন্দিরের রত্নভাণ্ডার, ক...