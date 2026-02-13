Zee 24 Ghanta Ananya Samman 2026: দীর্ঘ পথ চলাকে কুর্নিশ! অভিনয়ে 'অনন্য' টোটা রায়চৌধুরী...

Zee 24 Ghanta Ananya Samman 2026: দীর্ঘ পথ চলাকে কুর্নিশ! অভিনয়ে 'অনন্য' টোটা রায়চৌধুরী...
Zee 24 Ghanta Ananya Samman 2026: স্রেফ অভিনেতা নন, সিনে মায়া মেখে তিনি হয়ে ওঠেন এক একটি চরিত্র। কখনও তিনি ঋতুপর্ণ ঘোষের বিহারী, কখনও আবার পেশীবহুল শরীরে বাংলার অ্যাকশন হিরোর সংজ্ঞাই বদলে দিয়েছেন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাংলার রুপোলি পর্দার এক অবিচল এবং বহুমুখী অভিনেতা। কয়েক দশক ধরে তিনি নিজেকে ভেঙেছেন, গড়েছেন এবং প্রতিবার নতুন রূপে মুগ্ধ করেছেন দর্শকদের। তাঁর এই দীর্ঘ পথচলাকে কুর্নিশ।
তিনি কেবল অভিনেতা নন, সিনে মায়া মেখে তিনি হয়ে ওঠেন এক একটি চরিত্র। কখনও তিনি ঋতুপর্ণ ঘোষের বিহারী, কখনও আবার পেশীবহুল শরীরে বাংলার অ্যাকশন হিরোর সংজ্ঞাই বদলে দিয়েছেন তিনি। অনুশাসন আর পরিশ্রম যাঁর সাফল্যের মূলমন্ত্র। থ্রিলার থেকে বলিউড—চন্দন চ্যাটার্জি হয়ে যখন তিনি ঘুঙুর পায়ে নাচেন, তখন পর্দায় তৈরি হয় এক অনুরণন। তিন দশকের দীর্ঘ সফর। প্রতিটি সিনেমা, প্রতিটি সিরিজ়ে তিনি প্রমাণ করেছেন—নিজেকে প্রতিনিয়ত ছাপিয়ে যাওয়াই হলো প্রকৃত শিল্পীসত্তা। অভিনয়ে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ, এবছর চলচ্চিত্র বিভাগে 'অনন্য সম্মান' জানানো হচ্ছে অভিনেতা টোটা রায়চৌধুরীকে।
ছর ঘুরে আবারও ফিরে এল সেই দিনটা। একটা দিন, যখন খবরের গতি একটু থামে, আর মানুষের গল্প একটু ধীরে, একটু গভীরভাবে শোনা যায়। জি ২৪ ঘণ্টা-র ‘অনন্য সম্মান ২০২৬’ সেইসব মানুষদের জন্য, যাঁরা প্রচারের কেন্দ্রে নন, অথচ সমাজের মেরুদণ্ড হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন নীরবে।
কেউ ভোরবেলায় হাসপাতালে ঢোকেন, রাত গভীর করে ফেরেন। কেউ সংস্কৃতির চর্চায় নিজের জীবনটাকেই সঁপে দিয়েছেন। কেউ সমাজের প্রান্তিক মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে নিজের স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করেছেন। এই সন্ধ্যা তাঁদের নাম উচ্চারণের। এই সন্ধ্যা তাঁদের দীর্ঘ নীরবতার পাশে দাঁড়ানোর।
সম্মান মানে শুধু ট্রফি নয়। সম্মান মানে—একটা স্বীকৃতি, যা বলে, “আপনি একা নন। আপনার পথচলা আমাদের চোখ এড়িয়ে যায়নি।” বছরভর অসংখ্য খবরের ভিড়ে আমরা কখনও কখনও মানুষটার দিকে তাকাতে ভুলে যাই। এই আয়োজন সেই ভুলটা শুধরে নেওয়ার ছোট্ট চেষ্টা।
‘অনন্য’ শব্দটা আজ কোনও বিশেষণ নয়—এটা এক সম্পর্ক। একটা সময়ের সঙ্গে মানুষের, পরিশ্রমের সঙ্গে কৃতজ্ঞতার, নীরবতার সঙ্গে সম্মানের সম্পর্ক। আমরা প্রতিদিন খবর বলি। আজ আমরা কৃতজ্ঞতা বলব। কারণ সত্যিকারের আলো কখনও মঞ্চে তৈরি হয় না—তা তৈরি হয় মানুষের ভেতরে। আর সেই আলো একবার জ্বলে উঠলে, তা অনেক দূর পর্যন্ত পথ দেখায়। আজকের সন্ধ্যা সেই আলোর দিকেই মাথা নত করার।
