Zee News Bengali
Vijay-Sangeetha Divorce: 'পরকীয়ায় জড়িয়ে আমায় ধনে-প্রাণে মারতে চায়', স্ত্রীর বিস্ফোরক ডিভোর্স-বোমায় ঘায়েল দক্ষিণী সুপারস্টার...

Vijay-Sangeetha Divorce: ২৫ বছরের দাম্পত্য চিড়। দক্ষিণী সুপারস্টার বিজয়ের বিরুদ্ধে ভয়ংকর অভিযোগ স্ত্রী সঙ্গীতার। আদালতে ডিভোর্সের মামলা দায়ের করলেন সুপারস্টারের স্ত্রী।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Feb 27, 2026, 05:41 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দক্ষিণী বিনোদন জগতে একদিকে বিয়ের সানাই, অন্যদিকে ভাঙনের সুর। রশ্মিকা-বিজয় দেবরাকোন্ডার বিয়ের ছবি নিয়ে এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় হইহই চলছে। আর অন্যদিকে আর এক দক্ষিণী সুপারস্টার বিজয়ের দীর্ঘ ২৫ বছরের দাম্পত্যে ধরল চিড়। অভিনেতার স্ত্রী সঙ্গীতা সোনালিংগম আদালতে ডিভোর্সের আবেদন জানিয়েছেন। 

আদালতে জমা দেওয়া পিটিশন অনুযায়ী, সঙ্গীতা বিজয়ের বিরুদ্ধে বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্কের অভিযোগ এনেছেন। তাঁর দাবি, ২০২১ সালে তিনি জানতে পারেন যে বিজয় একজন অভিনেত্রীর সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়েছেন। বিজয় সেই সম্পর্ক শেষ করার প্রতিশ্রুতি দিলেও তা করেননি। সঙ্গীতার আরও অভিযোগ, বিজয় কোনও অনুশোচনা ছাড়াই সেই সম্পর্ক চালিয়ে গিয়েছেন।

ডিভোর্সের মামলাটি ১৯৫৪ সালের বিশেষ বিবাহ আইনের (Special Marriage Act) অধীনে দায়ের করা হয়েছে। সঙ্গীতা মূলত এই আইনের দুটি ধারার উল্লেখ করেছেন। ধারা ২৭(১)(এ)- পরকীয়া বা অন্য কারোর সঙ্গে সম্পর্কে লিপ্ত হওয়া। ধারা ২৭(১)(ডি)- নিষ্ঠুরতা বা মানসিক নির্যাতন। মামলাটি বর্তমানে জেলা আদালতে বিচারাধীন রয়েছে। এই বিষয়ে চূড়ান্ত কোনও সিদ্ধান্ত এখনও আসেনি। 

উল্লেখ্য, ১৯৯৯ সালের আগস্ট মাসে বিজয় এবং সঙ্গীতা বিয়ে করেন। এই দম্পতির দুই সন্তান রয়েছে—জেসন সঞ্জয় এবং দিব্যা সাশা।

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি।

vijay sangeethavijay sangeetha divorcevijay wifevijay wife divorcevijay divorce newsactor vijay divorcevijay divorce rumorsvijay wife sangeethavijay thalapathy divorce
