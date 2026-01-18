English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
নবনীতা সরকার | Updated By: Jan 18, 2026, 08:34 PM IST
Actress Ahana Dutta: মাঝরাস্তায় ভয়াবহ দুর্ঘটনার শিকার অভিনেত্রী অহনা দত্ত! দুমড়ে গেল নতুন গাড়ি... কেমন আছেন টেলিনায়িকা?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শুটিং সেরে বাড়ি ফেরার পথে ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে পড়লেন জনপ্রিয় টেলিভিশন অভিনেত্রী অহনা দত্ত। নরেন্দ্রপুর সংলগ্ন এলাকায় এক মদ্যপ গাড়িচালকের বেপরোয়া আচরণ এবং স্থানীয়দের একাংশের অসহযোগিতার ফলে রীতিমতো হেনস্তার শিকার হতে হলো তাঁকে ও তাঁর স্বামী দীপঙ্কর রায়কে। মাত্র এক মাস আগে কেনা অভিনেত্রীর নতুন গাড়িটি এই দুর্ঘটনায় মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ঘটনার পর নিজের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে ক্ষোভ উগরে দিয়ে একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন অভিনেত্রী।

ঘটনার বিবরণ ও যান্ত্রিক ক্ষতি
বর্তমানে ‘তারে ধরি ধরি মনে করি’ ধারাবাহিকের শুটিং নিয়ে ব্যস্ত অহনা। প্রতিদিনের মতো শুক্রবার রাতেও স্টুডিও থেকে নিজের গাড়িতে বাড়ি ফিরছিলেন তিনি। গাড়ি চালাচ্ছিলেন তাঁর স্বামী দীপঙ্কর। অহনার দাবি অনুযায়ী, নরেন্দ্রপুরের ভেতরের একটি রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় সামনে থাকা একটি গাড়ি ইউ-টার্ন নেওয়ার জন্য ঘোরানো হচ্ছিল। ফলে তাঁদের গাড়িটি রাস্তার এক পাশে স্থির অবস্থায় দাঁড়িয়ে পড়ে।

অভিযোগ, সেই সময় সামনের গাড়িটি হঠাতই সজোরে পেছনের দিকে এসে ধাক্কা মারে অহনার গাড়িতে। দীপঙ্কর বারবার হর্ন দিয়ে সতর্ক করার চেষ্টা করলেও সামনের গাড়ির চালক তাতে কর্ণপাত করেননি। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, সংঘর্ষের তীব্রতায় অহনার নতুন গাড়িটির সামনের অংশ এবং দরজার বেশ কিছুটা জায়গা দুমড়ে-মুচড়ে গিয়েছে। মাত্র এক মাস আগে কেনা শখের গাড়িটির এই দশা দেখে ভেঙে পড়েছেন অভিনেত্রী।

মদ্যপ চালকের দাপট ও স্থানীয়দের অসহযোগিতা
দুর্ঘটনার পর পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে যখন অহনা ও দীপঙ্কর প্রতিবাদ করতে যান। অহনার অভিযোগ, সামনের গাড়ির চালক মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন। ধাক্কা মারার অপরাধ স্বীকার করা তো দূরস্ত, উল্টে তিনি দাবি করেন যে হর্নের আওয়াজ নাকি তাঁর কানেই পৌঁছায়নি। অভিনেত্রীর কথায়, "উল্টে তিনি আমাদের সঙ্গেই মেজাজ দেখিয়ে কথা বলেন। আমাদের বলা হয় পরের দিন ক্লাব থেকে টাকা নিয়ে যেতে। আমরা কি ভিক্ষা করছি নাকি?"

সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হলো, দুর্ঘটনার পর উপস্থিত স্থানীয়দের মধ্যে কয়েকজন অভিযুক্ত মদ্যপ চালকের পক্ষ নেন। অহনার আক্ষেপ, অভিনেতা হিসেবে পরিচিত মুখ হওয়া সত্ত্বেও সেই সময় তাঁদের সাহায্যে কেউ এগিয়ে আসেনি। তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, সেখানে তিনি নিজে উপস্থিত না থাকলে হয়তো স্থানীয়রা তাঁর স্বামীর ওপর চড়াও হতো বা গায়ে হাত তুলত। তারকাদের প্রতি সাধারণ মানুষের এই আচরণ এবং প্রকাশ্য রাস্তায় হেনস্তার ঘটনায় রীতিমতো বিরক্ত ও আতঙ্কিত তাঁরা।

বর্তমান পরিস্থিতি ও নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন
গাড়ির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হলেও স্বস্তির বিষয় এই যে, অহনা দত্ত এবং দীপঙ্কর রায় দু’জনেই শারীরিকভাবে সুস্থ আছেন। তবে মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানো এবং দুর্ঘটনার পর উল্টে হেনস্তা করার এই প্রবণতা নিয়ে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন নেটিজেনরা। অহনার পোস্ট করা ভিডিওটি ইতিমধ্যেই ভাইরাল হয়েছে, যেখানে তিনি এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছেন।

টেলিভিশন পর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী হয়েও মাঝরাস্তায় এভাবে হেনস্তার শিকার হওয়া টলিপাড়ার নিরাপত্তা ব্যবস্থার ওপর আরও একবার বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন খাড়া করে দিল। অহনা জানিয়েছেন, এই মানসিক ট্রমা কাটিয়ে উঠতে সময় লাগবে, তবে শখের নতুন গাড়ির এই অবস্থা কোনওভাবেই মেনে নিতে পারছেন না তিনি।

