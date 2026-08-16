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মাত্র ২৭ বছরেই আচমকা থেমে গেল পথচলা, চলে গেলেন বলিউডের প্রতিশ্রুতিবান এই অভিনেত্রী

Actress Ananya Raj Death: ২০১৬ সালে 'সেভেন আওয়ার্স টু গো' সিনেমার মাধ্যমে বলিউডে অনন্যার অভিষেক হয়। এরপর তিনি ২০১৭ সালে 'দ্য ফাইনাল এক্সিট'

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 16, 2026, 07:49 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 07:58 PM IST
মাত্র ২৭ বছরেই আচমকা থেমে গেল পথচলা, চলে গেলেন বলিউডের প্রতিশ্রুতিবান এই অভিনেত্রী

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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