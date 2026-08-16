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রাতের চলন্ত ট্রেনে হাড়হিম আতঙ্ক, পোশাক খুলতে খুলতেই সুন্দরী বাঙালি অভিনেত্রী টিটিকে চালালেন ব্লেড...

Actor Antara Banerjee Arrested: রাতের চলন্ত ট্রেনে হাড়হিম আতঙ্ক, আচমকাই পোশাক খুলে ফেললেন সুন্দরী জনপ্রিয় বাঙালি অভিনেত্রী! টিটি ও আরপিএফকে চালিয়ে দিলেন ব্লেড।

Written BySubhapam Saha
Published: Aug 16, 2026, 11:06 AM IST|Updated: Aug 16, 2026, 12:31 PM IST
রাতের চলন্ত ট্রেনে হাড়হিম আতঙ্ক, পোশাক খুলতে খুলতেই সুন্দরী বাঙালি অভিনেত্রী টিটিকে চালালেন ব্লেড...
Image Credit: অন্তরা বন্দ্যোপাধ্যায়

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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