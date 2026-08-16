/রাতের চলন্ত ট্রেনে হাড়হিম আতঙ্ক, পোশাক খুলতে খুলতেই সুন্দরী বাঙালি অভিনেত্রী টিটিকে চালালেন ব্লেড...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: চলন্ত ট্রেনে টিটিকে ব্লেড চালিয়ে খবরে বাঙালি মডেল-অভিনেত্রী অন্তরা বন্দ্যোপাধ্যায়! ৩১ বছরের থানে নিবাসী অন্তরা কলকাতার মেয়ে। কর্মসূত্রেই মুম্বইতে থাকেন। হিন্দি টেলিভিশন ও ওয়েব সিরিজে কাজ করেই জনপ্রিয় অন্তরা। সিনেমাতেও কাজ করেছেন। গত ১২ অগাস্ট রাতে বান্দ্রা-গঙ্গানগর আরাবল্লী এক্সপ্রেসে চেপে ওয়েব সিরিজের শুটিংয়ের জন্য সুরাট যাচ্ছিলেন। অন্তরার বিরুদ্ধে অভিযোগ, ট্রেনের মধ্যেই তিনি আচমকাই পোশাক খুলে ফেলেন এবং রেজর ব্লেড দিয়ে এক টিটি ও আরপিএফ কর্মীর উপর হামলা চালান। সুরাট আসার ঘণ্টা তিনেক আগেই পড়ে দাহানু রেল স্টেশন। অন্তরাকে সেখানেই ট্রেন থেকে নামিয়ে রেল পুলিসের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পরদিন সকালে বোরিভলি রেল পুলিস তাঁকে নিজেদের হেফাজতে নেয়। অন্তরার বিরুদ্ধে জীবন বিপন্ন করা, হামলা এবং নিজেকেও আঘাত করার অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়েছে।
ঠিক কী ঘটেছিল
ঘটনার সূত্রপাত, ট্রেনের এসি কামরার সংরক্ষিত আসনে বসে থাকা অন্তরাকে এক যাত্রী সরে যেতে বলায়। অভিযোগ, অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি আসন ছাড়তে অস্বীকার করেন। এরপর ওই যাত্রী আরপিএফ ও টিটিকে খবর দেন। তাঁদের দেখেই অন্তরা নাকি আরও উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন এবং হস্তক্ষেপ করতে আসা রেলকর্মীদের উদ্দেশে গালিগালাজও করেন। বোরিভলি জিআরপি ইনস্পেকটর কুন্দা গাভাদে বলেন, 'প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন যে এসি কোচের টিকিট না পাওয়ায় অন্তরা হতাশ হয়ে পড়েছিলেন এবং স্লিপার ক্লাসের টিকিট নিয়েই ওই কামরায় উঠেছিলেন তিনি।'ঘটনাটি ওই রাত ৯টা ৩০ মিনিট থেকে ১১টার মধ্যে ঘটেছিল। আরপিএফের এএসআই যামিনী কান্ত মিশ্র জানান যে, টিসি হরিকেশ ত্রিপাঠী ও এক সহযাত্রী তাঁকে এবং কনস্টেবল রাজেশ কুমারকে জানান যে, অন্তরা স্লিপার কাসের অসংরক্ষিত টিকিট কেটে জোর করে এসি কামরার সংরক্ষিত আসনে বসেছিলেন এবং তা ছাড়তে অস্বীকার করেছিলেন। মিশ্র আরও জানান যে, অন্তরাকে শান্ত করার চেষ্টা করা সত্ত্বেও তিনি আক্রমণাত্মক হয়ে উঠেছিলেন। এরপর তিনি নিজের পোশাক খুলতে শুরু করেন এবং একটি ব্লেড উঁচিয়ে মিশ্র ও নিজেকে আঘাত করেন। মিশ্রর আরও অভিযোগ, ধস্তাধস্তির সময় তাঁর ইউনিফর্ম ও মোবাইল ফোন ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং চশমাও ভেঙে যায়। পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে আরপিএফ কর্মীরা এসি কোচের দরজা বন্ধ করে দেন। এও অভিযোগ যে, অন্তরা নাকি পালানোর জন্য় জানালার কাঁচ ভেঙে ফেলেন
পুলিস কী বলছে
পুলিস যখন তাঁকে আত্মীয়স্বজন বা আইনি পরামর্শদাতার সঙ্গে যোগাযোগ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন, তখন তিনি সহযোগিতা তো করেননই উল্টে তাঁকে গ্রেফতার করার দাবিতে অনড় থাকে। এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে চলে এই ঘটনায় যাত্রীরা আতঙ্কিত করে পড়েছিলেন গাভাদে জানান, 'এফআইআর দায়ের করার পর অন্তরা শান্ত হন।' জিআরপি-র সিনিয়র পরিদর্শক পান্ড্রিনাথ কান্ডে জানান, নিরাপত্তা বিঘ্নিত করা ও সরকারি কর্মচারীকে গুরুতর আঘাত করা, হামলা এবং ইচ্ছাকৃত ভাবে অপমান করার অভিযোগে অন্তরাকে গ্রেফতার করা হলেও পরে তাঁকে জামিনে ছেড়ে দেওয়া হয়। অন্তরাকে পরে ফোন করা হলে পুলিস কোনও সাড়া পায়নি। পরে জানা যায় যে, পুলিসকে তিনি ভুয়ো নম্বর দিয়েছিলেন।
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