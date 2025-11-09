English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Kerala Cyber Bully case: অভিনেত্রী অনুপমা পরমেশ্বরন সম্প্রতি নিজের ইনস্টাগ্রামে জানিয়েছেন, তিনি সাইবার বুলিংয়ের শিকার হয়েছেন। ঘটনায় যুক্ত ২০ বছর বয়সি এক তরুণীর বিরুদ্ধে তিনি ইতিমধ্যেই সাইবার ক্রাইম পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেছেন এবং আইনি ব্যবস্থা নিচ্ছেন।

রজত মণ্ডল | Updated By: Nov 9, 2025, 07:03 PM IST
Anupama Parameswaran: মেয়েদের শত্রু মেয়েরাই! ২০ বছরের তরুণীর বিরুদ্ধে অভিনেত্রী অনুপমার সাইবার হেনস্থার মামলা...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অভিনেত্রী অনুপমা পরমেশ্বরন আজ সকালে তাঁর ইনস্টাগ্রামে একটি পোস্ট শেয়ার করে লেখেন, সম্প্রতি এক ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট থেকে তাঁর এবং তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে অশালীন ও মিথ্যা তথ্য প্রচার করা হয়। এমনকি সেই অ্যাকাউন্ট থেকে তাঁর বন্ধু ও সহ-অভিনেতাদেরও ট্যাগ করে বিকৃত ছবি ও ভিত্তিহীন অভিযোগ পোস্ট করা হচ্ছিল বেশ কিছু দিন ধরে।

পরবর্তীতে তদন্তে জানা যায়, ওই একই ব্যক্তি একাধিক ভুয়ো অ্যাকাউন্ট তৈরি করে তাঁর সম্পর্কে বিদ্বেষমূলক মন্তব্য ছড়াচ্ছিল। কেরালার সাইবার ক্রাইম পুলিশে অভিযোগ জানানোর পর খুব দ্রুতই অভিযুক্তকে শনাক্ত করা হয়। জানা যায়, অভিযুক্ত তরুণী তামিলনাড়ুর বাসিন্দা এবং তাঁর বয়স মাত্র ২০ বছর। তবে অনুপমা তাঁর নাম প্রকাশ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তাঁর বয়স বিবেচনা করে।

অনুপমা লিখেছেন - স্মার্টফোন বা সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করার অধিকার কারুর কাছে এই স্বাধীনতা দেয় না যে, অন্যকে হেনস্থা বা অপমান করবে। অনলাইনে প্রতিটি কাজেরই রেকর্ড থাকে, এবং তার দায় নিতে হয়।

তিনি আরও জানান, ইতিমধ্যেই তিনি আইনি ব্যবস্থা নিয়েছেন, এবং অভিযুক্তকে তার পরিণতি ভোগ করতেই হবে। অভিনেত্রীর কথায়, পাবলিক ফিগার হলেও তাঁদের মৌলিক অধিকার আছে। সাইবার বুলিং একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

পোস্টের শেষে অনুপমা সবাইকে মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, সোশ্যাল মিডিয়ার অস্তিত্ব মানে এই নয় যে কেউ ইচ্ছেমতন আচরণ করতে পারে। ইন্টারনেটকে দায়িত্বশীলভাবে ব্যবহার করার আহ্বান জানান তিনি।

অনুপমার এই পোস্টটি এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। বিশেষ করে এই সময়ে তাঁর এই সংযতপূর্ণ লেখাকে ভক্ত ও সহকর্মীরা ব্যাপকভাবে সমর্থন জানিয়েছেন। 

উল্লেখ্য, এই বছর অনুপমা অভিনয় করেছেন 'ড্রাগন', 'দ্য পেট ডিটেকটিভ', 'বাইসন'-এর মতন কিছু জনপ্রিয় ছবিতে। খুব শীঘ্রই তাঁকে আবার এক তামিল ছবি 'লকডাউন'-এ দেখা যাবে।

