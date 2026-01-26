Mimi Chakraborty Harassed: এক্ষুণি নেমে যান! স্টেজে উঠে মিমির উপর চড়াও, কিছু বুঝে ওঠার আগেই...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Mimi Chakraborty: বনগাঁর একটি অনুষ্ঠানে মিমি চক্রবর্তীকে হেনস্থার অভিযোগ। ক্লাবের এক কার্য কর্তার বিরুদ্ধে হেনস্থার অভিযোগ। বনগাঁ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন মিমি চক্রবর্তী।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Jan 26, 2026, 02:32 PM IST
মনোজ মণ্ডল: লগ্নজিতা, স্নিগ্ধজিৎ, এবার মিমি চক্রবর্তী! স্টেজে উঠে লাইভ পারফরম্যান্সের মাঝেই অভিনেত্রীকে হেনস্থার অভিযোগ। একেবারে সটান স্টেজে উঠে মিমিকে সেখান থেকে নেমে যেতে বলা হয়। অভিযোগ, অনুষ্ঠান চলাকালীন তন্ময় শাস্ত্রী নামে একজন ব্যক্তি স্টেজে উঠে মিমির গান বন্ধ করে দেন। এরপর তাঁকে স্টেজ থেকে নেমে যেতে বলেন।

রবিবার বনগাঁর নয়াগ্রাম এলাকায় একটি অনুষ্ঠানে পারফর্ম করতে গিয়ে চরম হেনস্থার শিকার হন অভিনেত্রী। উদ্যোক্তা নয়াগোপাল গুঞ্জ যুবক সঙ্ঘ ক্লাব। এই ঘটনার জন্য মিমি চক্রবর্তী অত্যন্ত অপমানিত অনুভব করেন। তন্ময় শাস্ত্রী, যিনি যুবক সঙ্ঘ ক্লাবের একজন কর্মকর্তা, তার এমন আচরণ অগ্রহণযোগ্য ছিল। মিমি পরে বনগাঁ থানায় ইমেলের মাধ্যমে অভিযোগ জানান। পুলিস এখন ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

বনগাঁ নয়াগোপালগঞ্জে যুবক সংঘের পরিচালনায় বাৎসরিক অনুষ্ঠান ছিল সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তী। সেই অনুষ্ঠানে অভিনেত্রী হেনস্থার অভিযোগ তুলেছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় বিষয়ে পোস্টও করেন তিনি। তবে এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে দাবি করেছেন ক্লাবের সদস্যরা। 

ক্লাব সদস্যদের অভিযোগ নির্দিষ্ট সময়ের ঘণ্টাখানেক বাদে মিমি চক্রবর্তী মঞ্চে আসেন এবং গান করেন। বারোটা পর্যন্ত তাদের অনুমতি করা ছিল অনুষ্ঠানের জন্য। সামনে ছাত্র-ছাত্রীদের বোর্ডের পরীক্ষা সেই কারণে তারা অনুষ্ঠান বন্ধ করেন। মিমি চক্রবর্তীকে কোনও অপমান করা হয়নি বা হেনস্থা করা হয়নি। উনি যে অভিযোগ করেছেন সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এমনই জানান ক্লাব কর্তৃপক্ষ। উপরন্ত মিমি চক্রবর্তীর দেহরক্ষীদের ওপর অভিযোগ তুলেছেন ক্লাব কর্তৃপক্ষ। তারা বলেন অনুষ্ঠান চলাকালীন মঞ্চে উপস্থিত মহিলাদের গায়ে হাত দিয়ে নামিয়ে দিয়েছিল মিমি চক্রবর্তীর দেহরক্ষীরা।

প্রসঙ্গত, চলতি বছরই এক সরকারি মেলায় করতে এসে ফের হেনস্থার মুখে পড়েন সংগীতশিল্পী স্নিগ্ধজিত্‍ ভৌমিক। মেদিনীপুর বিদ্যাসাগর স্মৃতি মন্দিরে অনুষ্ঠিত হয় আঞ্চলিক সৃষ্টিশ্রী মেলা। রাজ্য সরকারের ডিস্ট্রিক্ট মিশন ম্যানেজমেন্ট ইউনিটের আয়োজিত সেই মেলাতেই গীতাঞ্জলি মুক্তমঞ্চে অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন সংগীতশিল্পী স্নিগ্ধজিত ভৌমিক। নিজের গান পরিবেশন করতে করতে মঞ্চের নীচে নেমে ফ্যানদের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছিলেন স্নিগ্ধজিৎ। অভিযোগ, সেই সময় কেউ একজন তাঁকে জোরে বাজেভাবে ধাক্কা মারে। ধাক্কা মেরে তাঁকে মঞ্চে ফেরত যেতে বলে।   

তার কিছুদিন আগে, ২১ ডিসেম্বর সংগীতশিল্পী লগ্নজিতা চক্রবর্তীকে পশ্চিম মেদিনীপুরে ভগবানপুরে এক বেসরকারি স্কুলের কনসার্টে লগ্নজিতাকে হেনস্থা করা হয়। স্টেজে তখন গায়িকা 'জাগো মা' গাইছিলেন, সেই সময় স্টেজে উঠে তাঁকে হেনস্থা করা হয়। এবং দাবি করা হয় যে, লগ্নজিতাকে 'ধর্মনিরেপক্ষ' গান গাইতে হবে। লগ্নজিতার অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে মেহবুব মল্লিককে গ্রেফতারও করা হয়।

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

mimi chakrabortyCelebrity Harassmentkolkata newsStage HarassmentMimi Chakraborty News
