Roopa Ganguly: প্রয়াত রূপা গঙ্গোপাধ্যায়ের মা, মারণরোগের সঙ্গে দীর্ঘ লড়াইয়ের পর জীবনাবসান...

Roopa Ganguly mother: বড়বাজার থেকে কাপড় কিনে এনে সায়া, পর্দা, কুশন কভার, বালিশের কভার বানাতেন। এমনকী, রূপা নিজেও মায়ের থেকে সেই কাজ শিখে করতেন পড়ার ফাঁকে ফাঁকে।

দেবস্মিতা দাস | Updated By: Aug 16, 2025, 12:24 PM IST
ফাইল ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মাতৃহারা হলেন রূপা গঙ্গোপাধ্যায় (Roopa Ganguly)। স্বাধীনতা দিবসের গভীর রাতে পোস্ট করে এ খবর দেন অভিনেত্রী-রাজনীতিবিদ। তিনি লেখেন, “মা চলে গেলেন বাবার সঙ্গে দেখা করতে।” দীর্ঘদিন ধরেই ক্যানসারের সঙ্গে লড়ছিলেন রূপার মা যুথিকা গঙ্গোপাধ্যায়। ভর্তিও ছিলেন শহরের এক বেসরকারি হাসপাতালে। তবে শেষরক্ষা আর হল না, শুক্রবারই শেষ হল তাঁর লড়াই।

ছোটবেলায় খুব কষ্ট করে মেয়েকে বড় করেছেন যুথিকা দেবী। একথা বহুবার বহু সাক্ষাত‍্‍‍কারে বলেছেন রূপা। জানা যায়, মায়ের শেষ সময়ে তাঁকে আরও বেশি করে সময় দেওয়ার চেষ্টা করতেন রূপা। একা হাতেই মেয়েকে বড় করেছিলেন অভিনেত্রীর মা। মধ্যবিত্ত সংসারে অভাবের মধ্যেও দিন কেটেছে তাঁদের। সেই সময় অভিনেত্রীর বাবা থাকতেন বাংলাদেশে। রূপা একাধিক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, তাঁর মা হাতের কাজ খুব ভাল জানতেন।

সংসার চালানোর পাশাপাশি মেয়েকে মানুষ করার জন্য হাতের কাজ ছিল তাঁর একমাত্র সম্বল। কমপক্ষে অন্তত কুড়িবার ভাড়া বাড়ি বদল করতে হয় তাঁদের। অভিনেত্রীর মায়ের তখন রোজগার বলতে দুশো টাকা। বড়বাজার থেকে কাপড় কিনে এনে সায়া, পর্দা, কুশন কভার, বালিশের কভার এসব বানাতেন যুথিকাদেবী। জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাতেই মায়ের শেষকৃত্য সম্পন্ন করেন রূপা। অভিনেত্রীর এই পোস্টে শোকপ্রকাশ করেছেন তাঁর কাছের বন্ধু, সহকর্মী ও অনুরাগীরা।

About the Author

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং।  ...Read More

Tags:
Roopa GangulyRoopa Ganguly motherRoopa Ganguly mother passed awayroopa ganguly lost her mother
