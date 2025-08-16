Roopa Ganguly: প্রয়াত রূপা গঙ্গোপাধ্যায়ের মা, মারণরোগের সঙ্গে দীর্ঘ লড়াইয়ের পর জীবনাবসান...

Roopa Ganguly: প্রয়াত রূপা গঙ্গোপাধ্যায়ের মা, মারণরোগের সঙ্গে দীর্ঘ লড়াইয়ের পর জীবনাবসান...
Roopa Ganguly mother: বড়বাজার থেকে কাপড় কিনে এনে সায়া, পর্দা, কুশন কভার, বালিশের কভার বানাতেন। এমনকী, রূপা নিজেও মায়ের থেকে সেই কাজ শিখে করতেন পড়ার ফাঁকে ফাঁকে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মাতৃহারা হলেন রূপা গঙ্গোপাধ্যায় (Roopa Ganguly)। স্বাধীনতা দিবসের গভীর রাতে পোস্ট করে এ খবর দেন অভিনেত্রী-রাজনীতিবিদ। তিনি লেখেন, “মা চলে গেলেন বাবার সঙ্গে দেখা করতে।” দীর্ঘদিন ধরেই ক্যানসারের সঙ্গে লড়ছিলেন রূপার মা যুথিকা গঙ্গোপাধ্যায়। ভর্তিও ছিলেন শহরের এক বেসরকারি হাসপাতালে। তবে শেষরক্ষা আর হল না, শুক্রবারই শেষ হল তাঁর লড়াই।
আরও পড়ুন, Arijit Singh: যত কাণ্ড শান্তিনিকেতনে! অরিজিতের নামে থানায় দায়ের অভিযোগ, যুক্ত দেহরক্ষীও...
ছোটবেলায় খুব কষ্ট করে মেয়েকে বড় করেছেন যুথিকা দেবী। একথা বহুবার বহু সাক্ষাত্কারে বলেছেন রূপা। জানা যায়, মায়ের শেষ সময়ে তাঁকে আরও বেশি করে সময় দেওয়ার চেষ্টা করতেন রূপা। একা হাতেই মেয়েকে বড় করেছিলেন অভিনেত্রীর মা। মধ্যবিত্ত সংসারে অভাবের মধ্যেও দিন কেটেছে তাঁদের। সেই সময় অভিনেত্রীর বাবা থাকতেন বাংলাদেশে। রূপা একাধিক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, তাঁর মা হাতের কাজ খুব ভাল জানতেন।
সংসার চালানোর পাশাপাশি মেয়েকে মানুষ করার জন্য হাতের কাজ ছিল তাঁর একমাত্র সম্বল। কমপক্ষে অন্তত কুড়িবার ভাড়া বাড়ি বদল করতে হয় তাঁদের। অভিনেত্রীর মায়ের তখন রোজগার বলতে দুশো টাকা। বড়বাজার থেকে কাপড় কিনে এনে সায়া, পর্দা, কুশন কভার, বালিশের কভার এসব বানাতেন যুথিকাদেবী। জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাতেই মায়ের শেষকৃত্য সম্পন্ন করেন রূপা। অভিনেত্রীর এই পোস্টে শোকপ্রকাশ করেছেন তাঁর কাছের বন্ধু, সহকর্মী ও অনুরাগীরা।
আরও পড়ুন, Shilpa Shetty-Raj Kundra to Premanand Maharaj: প্রেমানন্দজিকে কিডনি দিতে চান শিল্পার ব্যবসায়ী স্বামী রাজ কুন্দ্রা! শুনেই মহারাজ বললেন...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)