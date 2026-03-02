Actress Sandeepa Virk: 'টাকা থাকলে জেলেও সব সম্ভব', জেলমুক্ত হয়েই তিহাড়ের হাঁড়ির খবর ফাঁস করলেন সন্দীপা...

Actress Sandeepa Virk: 'টাকা থাকলে জেলেও সব সম্ভব', জেলমুক্ত হয়েই তিহাড়ের হাঁড়ির খবর ফাঁস করলেন সন্দীপা...
Sandeepa Virk share Tihar Jail Experience: প্রায় ৬ কোটি টাকার একটি বিনিয়োগ প্রতারণা ও অর্থপাচারের মামলায় নাম জড়িয়েছিল সন্দীপার। চারমাস জেলে কাটিয়েছেন সন্দীপা। গত ডিসেম্বর মাসে দিল্লি হাইকোর্ট থেকে জামিন পেয়ে অবশেষে তিহাড় নিয়ে মুখ খুললেন অভিনেত্রী।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অর্থপাচারের অভিযোগে প্রায় চার মাস জেল খাটার পর অবশেষে মুখ খুললেন অভিনেত্রী তথা ইনফ্লুয়েন্সার সন্দীপা ভির্ক। গত ডিসেম্বর মাসে দিল্লি হাইকোর্ট থেকে জামিন পাওয়ার পর সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে জেল জীবনের সেই যন্ত্রণাদায়ক অভিজ্ঞতার কথা ভাগ করে নিলেন তিনি। সন্দীপার কথায়, "তিহাড় এমন এক জায়গা যা আমি আমার চরম শত্রুর জন্যও কামনা করব না।"
জেল জীবন বর্ণনা করতে গিয়ে সন্দীপা জানান, সেখানকার অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ এবং মানসিক চাপ তাঁকে খাদের কিনারে ঠেলে দিয়েছিল। অভিনেত্রী বলেন, "মেঝেতে শুতে হতো, বাথরুমগুলো ছিল অত্যন্ত নোংরা। সকাল ৬টায় ব্যারাক খোলা হত আর সন্ধ্যা ৬টায় সব বন্ধ। সেই একঘেয়ে ডাল-সবজি আর রুটি খেয়ে দিন কাটত।" চরম হতাশায় তিনি ইশ্বরের কাছে মৃত্যু প্রার্থনা করতেন বলেও জানিয়েছেন।
জেলবন্দি থাকাকালীন দুর্নীতির দিকেও আঙুল তুলেছেন সন্দীপা। তিনি দাবি করেন, "জেলে টাকা ছাড়া কিছুই হয় না। আপনার কাছে টাকা থাকলে সব কাজ হয়ে যাবে, নাহলে শুধু বসে থাকা ছাড়া উপায় নেই।" এ ছাড়াও প্রায় ৫০০ জন বন্দির সঙ্গে থাকার অভিজ্ঞতাকে 'নোংরা রাজনীতি'র সঙ্গে তুলনা করেছেন তিনি।
নিজে জামিনে মুক্ত হওয়ার পর জেলবন্দি দুই অসহায় নারীকে আইনি সাহায্য করে জেল থেকে বের করে এনেছেন সন্দীপা। তাঁদের মধ্যে একজন মাত্র ৩০০০ টাকা চুরির অপবাদে চার মাস জেল খাটছিলেন।
উল্লেখ্য, প্রায় ৬ কোটি টাকার একটি বিনিয়োগ প্রতারণা ও অর্থপাচারের মামলায় নাম জড়িয়েছিল সন্দীপার। অভিযোগ ছিল, সিনেমায় কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয়ের টোপ দিয়ে এক ব্যক্তির থেকে টাকা হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে। তবে দিল্লি হাইকোর্ট তাঁকে জামিন দেওয়ার সময় লক্ষ্য করেছে যে, মূল অভিযুক্ত এখনও পলাতক এবং এই লেনদেনগুলো অনেক পুরনো। বর্তমানে মুম্বইয়ে ফিরে আসা সন্দীপা জানান, বিনোদন জগতের অনেকেই তাঁকে 'আনফলো' করেছেন, তবে তাতে তাঁর কিছুই যায় আসে না।
