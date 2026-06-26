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'আমাদের হ্যাঁ বলাকে চুরির জায়গায় নিয়ে যাবেন না,' হাসপাতালের বিরুদ্ধে মারাত্মক অভিযোগ সঙ্ঘশ্রীর

কেপিসি হাসপাতালের বিরুদ্ধে মারাত্মক অভিযোগ আনলেন অভিনেত্রী সঙ্ঘশ্রী সিনহা। পরিবারের মানুষের অসুস্থতার সুযোগ নিয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তার অপব্যবহার করেন বলে তাঁর অভিযোগ। অযথা বিলের পাহাড় এবং সেই সম্পর্কে জানতে চাইলে জোটে দুর্ব্যবহার। এমনকী সঠিক রোগ না বলতে পারার অভিযোগও করেন তিনি। 
 

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 26, 2026, 06:41 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 06:41 PM IST
'আমাদের হ্যাঁ বলাকে চুরির জায়গায় নিয়ে যাবেন না,' হাসপাতালের বিরুদ্ধে মারাত্মক অভিযোগ সঙ্ঘশ্রীর
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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