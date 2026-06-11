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TMC MP Koel Mallick Resigns: ২ মাসেই শেষ ‘মহৎ দায়িত্ব’! লক্ষ্মীবারে বড় ধামাকা কোয়েলের, ডুবন্ত নৌকায় রইল বাকি ৯

Koel Mallick: গত ফেব্রুয়ারিতে, রাজ্যসভা নির্বাচনের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করে তৃণমূল। সেই তালিকায় রাজীব কুমার, বাবুল সুপ্রিয়, মেনকা গুরুস্বামী ছাড়াও অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিকের নাম ছিল। পরে এপ্রিল মাসে দিল্লিতে রাজ্যসভার সাংসদ পদে শপথ নিতে যান অভিনেত্রী। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 11, 2026, 11:16 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 11:16 PM IST
TMC MP Koel Mallick Resigns: ২ মাসেই শেষ ‘মহৎ দায়িত্ব’! লক্ষ্মীবারে বড় ধামাকা কোয়েলের, ডুবন্ত নৌকায় রইল বাকি ৯
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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২ মাসেই শেষ ‘মহৎ দায়িত্ব’! লক্ষ্মীবারে বড় ধামাকা কোয়েলের, ডুবন্ত নৌকায় রইল বাকি ৯
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