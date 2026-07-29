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‘পরিস্থিতি অত্যন্ত ভয়াবহ!’ অসমের বন্যায় প্লাবিত আদিল হুসেনের ভিটেবাড়ি, ক্ষোভ উগরে দিলেন অভিনেতা

Adil Hussain’s family home flooded: অসমের ভয়াবহ বন্যায় ৬৮ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং বন্যাকবলিত ৫ লক্ষেরও বেশি মানুষ। এই বিপর্যয়ে প্রখ্যাত অভিনেতা আদিল হুসেনের শিবসাগরের পৈতৃক বাড়িও জলমগ্ন। প্রশাসনের দীর্ঘদিনের অপরিকল্পিত উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তিনি।

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 29, 2026, 10:29 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 10:29 AM IST
‘পরিস্থিতি অত্যন্ত ভয়াবহ!’ অসমের বন্যায় প্লাবিত আদিল হুসেনের ভিটেবাড়ি, ক্ষোভ উগরে দিলেন অভিনেতা
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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