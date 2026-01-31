Adomyo Movie Trailer Launch: স্কুলের আঙিনায় সিনেমার উৎসব! অভিনব কায়দায় মুক্তি পেল রঞ্জন ঘোষের ‘অদম্য’-র ট্রেলার...

Adomyo Movie Trailer Launch: স্কুলের আঙিনায় সিনেমার উৎসব! অভিনব কায়দায় মুক্তি পেল রঞ্জন ঘোষের ‘অদম্য’-র ট্রেলার...
Ranjan Ghosh: রঞ্জন ঘোষের পরিচালনায় আসছে নতুন ছবি 'অদম্য'। সম্প্রতি এক অভিনব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মুক্তি পেল এই ছবির ট্রেলার।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এক বিরল ঘটনার সাক্ষী থাকল রাজপুর বিদ্যানিধি উচ্চ বিদ্যালয়। সাধারণত ট্রেলার মুক্তির অনুষ্ঠান বড় কোনো শপিং মল বা মাল্টিপ্লেক্সে হলেও, পরিচালক রঞ্জন ঘোষের আগামী ছবি ‘অদম্য’-র ট্রেলার মুক্তি পেল একটি স্কুলে। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্মশতবার্ষিকী স্মরণে এই বিশেষ আয়োজনটি ছিল সৃজনশীলতা ও মননশীলতার এক অপূর্ব মেলবন্ধন।
১৮৬৯ সালে ডঃ শ্রীনাথ ভট্টাচার্য বিদ্যানিধি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যালয়টি এলাকাবাসীর কাছে “বাংলা স্কুল” নামেই পরিচিত। ছবির অন্যতম প্রধান অভিনেতা আরিয়ুন এই স্কুলেরই প্রাক্তনী। সেই আবেগ থেকেই স্কুল প্রাঙ্গণকে বেছে নেওয়া হয়েছিল ট্রেলার লঞ্চের মঞ্চ হিসেবে। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় সুকান্ত ভট্টাচার্যের কালজয়ী কবিতা ‘দেশলাই কাঠি’-র ওপর ভিত্তি করে একটি সুন্দর নাটিকা বা স্কিটের মাধ্যমে। অঞ্জন বোস, রঞ্জন ঘোষ এবং বজরংলাল আগরওয়ালের তত্ত্বাবধানে পুরো অনুষ্ঠানটি এক ভিন্ন মাত্রা পায়।
এই বিশেষ সন্ধ্যায় উপস্থিত ছিলেন জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। এছাড়াও বাংলা ছবির বিশিষ্ট পরিচালক অতনু ঘোষ, সুদেষ্ণা রায়, ইন্দ্রাশিস আচার্য, অর্জুন দত্ত, শর্মিষ্ঠা মাইতি ও রাজদীপ পালের মতো ব্যক্তিত্বরা উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানটিকে মহিমান্বিত করেন। সিনেমা নিয়ে গঠনমূলক আলোচনা আর সৃজনশীল আড্ডায় সন্ধ্যাটি হয়ে উঠেছিল স্মরণীয়।
পরিচালক রঞ্জন ঘোষ বরাবরই চেনা ছকের বাইরে গিয়ে গল্প বলতে ভালোবাসেন। ‘অদম্য’ ছবির ট্রেলারেও সেই ছাপ স্পষ্ট। নতুন প্রজন্ম এবং স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সিনেমার শিল্পসত্ত্বাকে পৌঁছে দেওয়ার এই উদ্যোগ চলচ্চিত্র মহলে বেশ প্রশংসিত হচ্ছে।
