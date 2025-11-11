English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Prem Chopra: বলিউডে উদ্বেগ! ধর্মেন্দ্রের পর গুরুতর অসুস্থ প্রেম চোপড়া...এখন কেমন আছেন অভিনেতা?

Prem Chopra Health Update: বলিউডের বর্ষীয়ান অভিনেতা প্রেম চোপড়া (৯২) মুম্বাইয়ের লীলাবতী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। বয়সজনিত অসুস্থতার কারণে তাঁর সুস্থ হতে কয়েক দিন সময় লাগবে বলে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন।

রজত মণ্ডল | Updated By: Nov 11, 2025, 12:12 PM IST
Prem Chopra: বলিউডে উদ্বেগ! ধর্মেন্দ্রের পর গুরুতর অসুস্থ প্রেম চোপড়া...এখন কেমন আছেন অভিনেতা?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ধর্মেন্দ্রর পর এবার বলিউডের আরেক প্রবীণ অভিনেতা প্রেম চোপড়াকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সোমবার মুম্বাইয়ের লীলাবতী হাসপাতালে তাঁকে ভর্তি করা হয়। খবরটি নিশ্চিত করেছেন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ নীতিন গোখেল। এক সূত্রের খবর, অভিনেতা ভাইরাল সংক্রমণ ও বয়সজনিত জটিলতার কারণে ভর্তি হয়েছেন এবং বর্তমানে তিনি ধীরে ধীরে সুস্থ হচ্ছেন।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন: ‘শোলে’ থেকে ‘চুপকে চুপকে’ - বলিউডের হি-ম্যান এখন জীবনযুদ্ধে...

লীলাবতী হাসপাতালের চিকিৎসক ডাঃ জলিল পার্কার জানিয়েছেন, 'তিনি আগে থেকেই হৃদরোগে ভুগছেন এবং সম্প্রতি ভাইরাল ইনফেকশনে আক্রান্ত হন, যার কারণে আমি তাঁর ফুসফুসের চিকিৎসা করছি। তিনি আইসিইউতে নেই, সাধারণ ওয়ার্ডেই আছেন।'

চিকিৎসক আরও বলেন, 'প্রেম চোপড়া ৯২ বছর বয়সী এবং বয়সজনিত সমস্যার জন্য তাঁর সুস্থ হতে কিছুটা সময় লাগছে। আশা করা যায়, তিন-চার দিনের মধ্যেই তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরবেন।'

অন্যদিকে, অভিনেতা শর্মন যোশি, যিনি প্রেম চোপড়ার কন্যা প্রেরণা চোপড়ার স্বামী, জানিয়েছেন, 'সব ঠিক আছে, শুধু কিছু রুটিন পরীক্ষা চলছে, আগামীকাল বাড়ি ফিরবেন।'

আরও পড়ুন: আচমকা শ্বাসকষ্ট! হাসপাতালে ভর্তি ধর্মেন্দ্র...

প্রেম চোপড়া মূলত ৬০ ও ৭০-এর দশকে ভিলেন চরিত্রে অভিনয়ের জন্য বিখ্যাত হন। ছয় দশকেরও বেশি সময় ধরে চলা তাঁর কর্মজীবনে তিনি প্রায় ৩৮০টি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য ছবির মধ্যে রয়েছে ‘ববি’ (১৯৭৩), ‘উপকার’ (১৯৬৭), ‘দো রাস্তে’ (১৯৬৯), ‘কাটি পতঙ্গ’ (১৯৭০), ‘ত্রিশূল’ (১৯৭৮) এবং ‘ক্রান্তি’ (১৯৮১) প্রভৃতি।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়। আসলে anything under the Sun is NEWS-- বিশ্বাস এই গুরুমারা বিদ্যায়। বিশদে জানতে গুগল করুন প্লিজ। ...Read More

Tags:
Prem ChopraBollywoodBollywood actorsBOLLYWOOD NEWSHealth UpdatePrem Chopra hospitalizedPrem Chopra Health news
পরবর্তী
খবর

Bollywood actor Dharmendra in Ventilator: শোলের সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষেই সংকটে 'বীরু'! ভেনটিলেটরে কিংবদন্তি অভিনেতা ধর্মেন্দ্র...
.

পরবর্তী খবর

Dead Man returns home: বাড়ির উঠোনে বসে হাসছে 'মৃত ছেলে!' একমাত্র সন্তানকে কবর দিয়ে...