Agnidev Chatterjee Health Update: কম সময়ে শ্যুটিং শেষ করার চাপ, পরপর দু’বার ব্রেন স্ট্রোক পরিচালক অগ্নিদেব চট্টোপাধ্যায়ের; কী বলছেন স্ত্রী সুদীপা?

Agnidev Chatterjee Health Update: কম সময়ে শ্যুটিং শেষ করার চাপ, পরপর দু’বার ব্রেন স্ট্রোক পরিচালক অগ্নিদেব চট্টোপাধ্যায়ের; কী বলছেন স্ত্রী সুদীপা?
Sudipa Chatterjee Update about Agnidev Chatterjee Health: কাজের চাপেই কি ঘটল ছন্দপতন? ১২ দিনের কাজ ৯ দিনে শেষ করতে গিয়েই বিপত্তি। পরপর দু’বার ব্রেন স্ট্রোকের শিকার পরিচালক অগ্নিদেব চট্টোপাধ্যায়। তবে লড়াই ছাড়েননি তিনি। আইসিইউ থেকে কেবিনে ফিরে কী জানালেন সুদীপা?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দীর্ঘ বিরতির পর ক্যামেরার নেপথ্যে ফিরেছিলেন পরিচালক অগ্নিদেব চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু কাজ শেষ করার উদগ্র বাসনাই যেন কাল হলো তাঁর। মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ বা ব্রেন স্ট্রোকের কারণে বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তিনি। তবে সোমবারের খবর অনুযায়ী, বিপদ কিছুটা কেটেছে। আইসিইউ থেকে তাঁকে কেবিনে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। স্বামীর শারীরিক অবস্থা এবং অসুস্থতার নেপথ্য কারণ জানিয়েছেন স্ত্রী সুদীপা চট্টোপাধ্যায়।
সুদীপা জানান, অগ্নিদেবের আসন্ন ছবি ‘চোর’-এর শুটিং শিডিউল ছিল ১২ দিনের। কিন্তু ছবির নায়ক জীতু কমলের অন্যান্য ব্যস্ততা এবং সব দিক সামলাতে গিয়ে সেই কাজ মাত্র ৯ দিনে শেষ করার সিদ্ধান্ত নেন অগ্নিদেব। সুদীপার কথায়, "প্রচণ্ড চাপ নিয়ে ফেলেছিল অগ্নি। ওই ধকলটাই ও সইতে পারল না। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, পরপর দু’বার ব্রেন স্ট্রোকের ধকল সামলে যে ও ফিরে আসতে পেরেছে, সেটাই অনেক বড় পাওনা।"
স্ট্রোকের পর অগ্নিদেবের শরীরের এক পাশ অবশ হয়ে গিয়েছিল এবং দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল। তবে সোমবার সুদীপা আশার আলো শুনিয়েছেন। তিনি জানান, পরিচালকের দৃষ্টি এখন পরিষ্কার হয়েছে। হাত-পায়ের অসাড় ভাব অনেকটা কম এবং তিনি নিজে উঠে দাঁড়াতেও পারছেন। যদিও স্বাভাবিক চলাফেরা শুরু করতে আরও কিছুটা সময় লাগবে।
শনিবার রাতে যখন প্রথম সমস্যা শুরু হয়, পরিবার ভেবেছিল এটি অগ্নিদেবের পুরনো মাইগ্রেনের ব্যথা। কিন্তু যখন দেখা যায় শরীরের এক পাশ অবশ হয়ে যাচ্ছে এবং তিনি চোখে দেখতে পাচ্ছেন না, তখন সুদীপারা বুঝতে পারেন পরিস্থিতি গুরুতর। দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করার পর ধরা পড়ে ব্রেন স্ট্রোকের বিষয়টি।
অগ্নিদেব পরিচালিত ‘চোর’ ছবির শুটিং এবং সম্পাদনার কাজ প্রায় শেষ। বাকি আছে ডাবিং এবং একটি গান রেকর্ডিং। এই গানটির সুরকার স্বনামধন্য এমএম কীরবানী এবং গায়ক বাবুল সুপ্রিয়। আগামী ৮ এপ্রিল মুম্বইয়ের যশরাজ স্টুডিয়োতে গানটি রেকর্ড হওয়ার কথা। অসুস্থতার বিছানায় শুয়েও কাজের চিন্তায় মগ্ন পরিচালক। তিনি বড় ছেলে আকাশ চট্টোপাধ্যায়কে দায়িত্ব দিয়েছেন যাতে গান রেকর্ডিংয়ের কাজ ঠিকমতো সম্পন্ন হয়। উল্লেখ্য, এই ছবির মাধ্যমেই প্রযোজনায় হাতেখড়ি হচ্ছে আকাশ চট্টোপাধ্যায়ের।
