Aishwarya Rai Bachchan: 'অভিষেক-আরাধ্যাকে নিয়েই ব্যস্ত থাকি, সিনেমা থেকে হারিয়ে যাওয়ার ভয় নেই', দাবি ঐশ্বর্যর...

Aishwarya Rai Bachchan on Abhishek Bachchan: অভিনয় জীবনে নতুন কোনো সিনেমা নির্বাচনের ক্ষেত্রে তিনি নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন না। তাঁর মানসিক শক্তির উত্স কে? কেনই বা বেশি ছবিতে দেখা যায় না তাঁকে? নানা প্রশ্নের উত্তরে নেটপাড়ায় ভাইরাল ঐশ্বর্য রাই বচ্চন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিশ্বের অন্যতম সুন্দরী নারী বলা হয় তাঁকে, সিনেমামহলে তিনি ভারতের আন্তর্জাতিক মুখ। তিনি ঐশ্বর্য রাই বচ্চন (Aishwarya Rai Bachchan)। সম্প্রতি রেড সি ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল ২০২৫-এর (Red Sea Film Festival) রেড কার্পেটে হেঁটে আন্তর্জাতিক মহলে আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন। হলিউড তারকা ডাকোটা জনসনের সঙ্গে তাঁর মজাদার আলাপচারিতা ভাইরাল হলেও, ইভেন্টের মূল আকর্ষণ ছিল জেদ্দায় অনুষ্ঠিত তাঁর সেশন, যেখানে তিনি অভিনয় এবং কেরিয়ার নির্বাচনের বিষয়ে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেন।
অভিনয় জীবনে নতুন কোনো সিনেমা নির্বাচনের ক্ষেত্রে তিনি কেন নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন না, সেই বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে ঐশ্বর্য স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে তিনি স্ক্রিপ্টগুলিকে কেবলমাত্র স্বচ্ছতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েই বিচার করেন। হলিউড রিপোর্টার ইন্ডিয়াকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মাতৃত্বের প্রসঙ্গ টেনে তিনি তাঁর মানসিক শক্তির কথাও তুলে ধরেন। ঐশ্বর্য বলেন, "আমি আরাধ্যার যত্ন নিতে, অভিষেকের সঙ্গে থাকতে এতটাই ব্যস্ত থাকি যে আমি কোনো ছবি সাইন না করলে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগি না। নিরাপত্তাহীনতা কখনোই আমার চালিকা শক্তি ছিল না।"
এক ভাইরাল ভিডিওতে ঐশ্বর্য আরও ব্যাখ্যা করে বলেন যে নিরাপত্তাহীনতা কখনোই তাঁকে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করেনি। তিনি মনে করেন, এটাই তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ঠ্য। ঐশ্বর্য তাঁর কেরিয়ার পছন্দের ক্ষেত্রে নেওয়া দুটি ব্যতিক্রমী সিদ্ধান্তের কথা তুলে ধরেন। তিনি দেখান কিভাবে তিনি প্রথাগত 'তারকা সুলভ' পথ এড়িয়ে চলেছেন। মিস ওয়ার্ল্ড প্ল্যাটফর্ম থেকে আসার পর সবাই যখন তাঁর জন্য বলিউডে একটি জমকালো 'লঞ্চ ফিল্ম'-এর প্রত্যাশা করছিল, তখন তিনি মণি রত্নমের 'ইরুভার' ছবিটি বেছে নেন। তিনি বলেন, মণি রত্নম তাঁকে বলেছিলেন যে এটি 'ঐশ্বর্যকে লঞ্চ করার' ছবি নয়, বরং একটি গল্পের ছবি। ঐশ্বর্য বলেন, "সেই সিনেমাই আমি করতে চেয়েছিলাম।"
ব্লকবাস্টার হিট 'দেবদাস'-এর বিশাল সাফল্যের পরে অনেকেই যখন তাঁর পরবর্তী 'সবচেয়ে বড় ছবি' কোনটি হবে তা জানতে চেয়েছিলেন, তখন তিনি বেছে নেন ঋতুপর্ণ ঘোষের পরিচালনায় 'চোখের বালি'-এর মতো একটি ভিন্ন ধারার আঞ্চলিক ছবি। তিনি বলেন, "এই অর্থে, এটা কোনো ভবিষ্যদ্বাণী ছিল না... কিন্তু আমার এই যাত্রাপথে এতদূর আসার জন্য আমি কৃতজ্ঞ।"
প্রসঙ্গত, ঐশ্বর্য রাই বচ্চনকে শেষবার ২০২৩ সালে মণি রত্নমের 'পোন্নিয়িন সেলভান: ২' ছবিতে দেখা গিয়েছিল। তাঁর ভক্তরা এখন অধীর আগ্রহে তাঁর পরবর্তী ছবির ঘোষণার জন্য অপেক্ষা করছেন। ঐশ্বর্যর এই সাক্ষাত্কারে স্পষ্ট হয় তাঁর ও অভিষেকের সম্পর্কও। মাঝে শোনা গিয়েছিল তাঁদের বিচ্ছেদের কথা, ঐশ্বর্যর কথায় স্পষ্ট তিনি আর অভিষেক বিবাহিত জীবনে সুখী।
