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'বাবা হতে চাই, কিন্তু ওর মা হতে...' সন্তানধারণ নিয়ে সিদ্ধান্তেই সমস্য়া! ভাঙছে গৌরব-আকাঙ্ক্ষার ৯ বছরের সংসার

Gaurav Khanna Akanksha Chamola Divorce:টেলিভিশন দুনিয়ার অন্যতম পরিচিত জুটি গৌরব খান্না এবং আকাঙ্ক্ষা চামোলার সম্পর্ক নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই নানা গুঞ্জন চলছিল। অবশেষে সেই জল্পনাতেই সিলমোহর দিলেন আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু দীর্ঘ ৯ বছরের সেই সাজানো সংসারে যে ফাটল ধরেছে, তা হয়তো কেউ কল্পনাও করতে পারেননি। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 29, 2026, 12:07 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 12:07 PM IST
'বাবা হতে চাই, কিন্তু ওর মা হতে...' সন্তানধারণ নিয়ে সিদ্ধান্তেই সমস্য়া! ভাঙছে গৌরব-আকাঙ্ক্ষার ৯ বছরের সংসার
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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