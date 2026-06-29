'বাবা হতে চাই, কিন্তু ওর মা হতে...' সন্তানধারণ নিয়ে সিদ্ধান্তেই সমস্য়া! ভাঙছে গৌরব-আকাঙ্ক্ষার ৯ বছরের সংসার

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: তারকাদের ভাঙা-গড়ার খেলা যেন থামছেই না। এবার বিচ্ছেদের সানাই বাজল হিন্দি টেলিভিশনের অন্যতম চর্চিত দম্পতি গৌরব খন্না এবং আকাঙ্ক্ষা চমোলা-র সংসারে। ৯ বছরেরও বেশি সময় একসঙ্গে কাটানোর পর এবার আইনি মতে ডিভোর্সের পথে হাঁটছেন তাঁরা। সবচেয়ে বড় চমক হল, গত এক বছর ধরে তাঁরা নাকি আলাদাই থাকছেন, অথচ ঘুণাক্ষরেও তা টের পায়নি কেউ!
‘লকআপ ২’-এর মঞ্চে গোপন তথ্য ফাঁস!
সম্প্রতি শুরু হয়েছে জনপ্রিয় রিয়্যালিটি শো ‘লকআপ সিজন ২’। শো-এর প্রথম এপিসোডেই প্রতিযোগীদের নিজের জীবনের একটি বড় গোপন তথ্য ফাঁস করতে বলা হয়। আর সেখানেই সঞ্চালক ফারহা খান ও রিতেশ দেশমুখের সামনে কান্নায় ভেঙে পড়ে আকাঙ্ক্ষা জানান, "গৌরব আর আমি ডিভোর্স নিচ্ছি। আমরা গত একটা বছর ধরে আলাদা থাকছি, কিন্তু খবরটা এতদিন আমরা পাঁচকান হতে দিইনি।" আকাঙ্ক্ষার এই বিস্ফোরক স্বীকারোক্তি শুনে শো-এর সেটে উপস্থিত বাকি প্রতিযোগী থেকে শুরু করে দর্শকরাও থমকে যান।
‘বিগ বস্ ১৯’-এর সময়ও চলছিল এ বিষয়টা?
খবরটি সামনে আসতেই খটকা লাগছে অনুরাগীদের। কারণ, ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে ‘বিগ বস্ ১৯’-এর ট্রফি জিতেছিলেন গৌরব খন্না। সেই সময় ‘ফ্যামিলি উইক’-এ গৌরবের স্ত্রী হিসেবেই হাজির হয়েছিলেন আকাঙ্ক্ষা। ট্রফি জেতার পর দুজনকে সুখী দম্পতি হিসেবেই দেখেছিল সবাই। শো-এর সঞ্চালক রিতেশ দেশমুখ যখন আকাঙ্ক্ষাকে জিজ্ঞেস করেন, "‘বিগ বস্’-এর সময়েও কি এই সমস্যা চলছিল?" আকাঙ্ক্ষা মাথা নেড়ে জানান, হ্যাঁ, তখনও পর্দার আড়ালে দূরত্ব তৈরি হয়ে গিয়েছিল।
সন্তান ধারণের সিদ্ধান্ত নিয়েই কি দূরত্ব?
এই বিচ্ছেদের পেছনে কোনও তিক্ততা বা ঝগড়া নেই বলেই দাবি আকাঙ্ক্ষার। তাঁর কথায়, তাঁদের ভবিষ্যতের চিন্তাভাবনা সম্পূর্ণ আলাদা। তবে নেটিজেনদের একাংশের ধারণা, সন্তান নেওয়া নিয়ে দুজনের মতাদর্শের অমিলই এই দূরত্বের অন্যতম কারণ।
‘বিগ বস্’-এর ঘরে গৌরব নিজেই জানিয়েছিলেন, তিনি বাবা হতে চান কিন্তু তাঁর স্ত্রী এখনই মাতৃত্ব অনুভব করতে রাজি নন। আকাঙ্ক্ষাও আগে স্পষ্ট বলেছিলেন, "আমি নিজেকে মা হিসেবে দেখতে পারছি না। এটা আমার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত।" এই চিন্তাভাবনার অমিলই হয়তো তাঁদের সম্পর্কের সুতোটা কেটে দিল।
জানুয়ারি মাসের জল্পনাই সত্যি হল
চলতি বছর ২০২৬-এর জানুয়ারি মাসেই তাঁদের বিচ্ছেদের গুঞ্জন ছড়িয়েছিল। কিন্তু তখন আকাঙ্ক্ষা সংবাদমাধ্যমের কাছে দাবি করেছিলেন, তাঁদের বৈবাহিক জীবনে কোনও সমস্যা নেই এবং কেবল তাঁর আগামী সিরিজের প্রমোশন ছিল। কিন্তু ‘লকআপ’-এর মঞ্চে এসে তিনি স্বীকার করলেন, সেই গুঞ্জন মোটেও মিথ্যা ছিল না। ২০১৬ সালের ২৪ নভেম্বর কানপুরে ধুমধাম করে বিয়ে করেছিলেন গৌরব ও আকাঙ্ক্ষা। প্রায় নয় বছরের দাম্পত্য জীবনের পর তাঁদের বিচ্ছেদের খবর অনুরাগীদের হতাশ করলেও, দু’জনেই এখনও পর্যন্ত পরস্পরের প্রতি সম্মান বজায় রেখেছেন।
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