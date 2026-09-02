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কলকাতা ছেড়ে পাকাপাকিভাবে মুম্বইয়ের বাসিন্দা! এবার অক্ষয়ের নায়িকা রুক্মিনী...

অক্ষয় কুমারের এলিয়ান ড্রামা 'সমুক'-এ বিরাট ধামাকা! দীর্ঘ ১২ বছর পর আবার একসঙ্গে কাজ করছেন অক্ষয় কুমার ও বিপুল অমৃতলাল শাহ। তবে সবচেয়ে বড় খবর হল, এই ছবিতে অক্ষয়ের নায়িকা হিসেবে দেখা যাবে টলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী রুক্মিণী মৈত্রকে!

Written BySoumita Mukherjee
Published: Sep 02, 2026, 09:09 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 09:09 PM IST
কলকাতা ছেড়ে পাকাপাকিভাবে মুম্বইয়ের বাসিন্দা! এবার অক্ষয়ের নায়িকা রুক্মিনী...

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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