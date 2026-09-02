/কলকাতা ছেড়ে পাকাপাকিভাবে মুম্বইয়ের বাসিন্দা! এবার অক্ষয়ের নায়িকা রুক্মিনী...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বেশ কয়েকদিন ধরেই বাংলা ছেড়ে মুম্বইয়ের স্থায়ী বাসিন্দা রুক্মিনী মৈত্র। মুম্বইয়ে কী করছেন অভিনেত্রী, তা নিয়ে জল্পনার শেষ নেই। এমনকী জল্পনা ছড়িয়েছে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন নিয়েও। অবশেষে জানা গেল বাঙালি নায়িকার মুম্বই যাত্রার কারণ। টলিউড ছেড়ে এবার তিনি অক্ষয় কুমারের নায়িকা। তিনি রুক্মিনী মৈত্র।
অক্ষয় কুমার মানেই নতুন নতুন বিষয় ও চমক। এবার তাঁর ঝুলিতে আসতে চলেছে এক একেবারেই ভিন্নধর্মী সাই-ফাই প্রজেক্ট। জনপ্রিয় প্রযোজক-পরিচালক বিপুল অমৃতলাল শাহের আসন্ন সায়েন্স ফিকশন সিনেমা 'সমুক'-এ মুখ্য ভূমিকায় দেখা যাবে অক্ষয় কুমারকে। এই খবর প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই সিনেমাটি ঘিরে তুঙ্গে উঠেছে দর্শকদের উত্তেজনা। তবে সবচেয়ে বড় চমক উঠে এসেছে ছবির নায়িকা নির্বাচনের ক্ষেত্রে। খবর অনুযায়ী, অক্ষয় কুমারের বিপরীতে এই ছবিতে দেখা যেতে চলেছে এক স্বনামধন্য বাঙালি অভিনেত্রীকে!
বর্তমানে লন্ডনে ছবিটির শুটিং শুরু হয়ে গিয়েছে বলে জানা গেছে। এটি অক্ষয়ের কেরিয়ারের অন্যতম অভিনব ও চ্যালেঞ্জিং একটি কাজ হতে চলেছে, যেখানে ভারতীয় সিনেমার পর্দায় এলিয়ানের গল্প ফুটিয়ে তোলা হবে। যদিও এই ছবিকে ঘিরে মেকাররা অত্যন্ত গোপনীয়তা বজায় রাখছেন, তবুও সাম্প্রতিক রিপোর্ট অনুযায়ী অক্ষয়ের বিপরীতে দেখা যাবে টলিউড তারকা রুক্মিণী মৈত্রকে।
বলিউডে এর আগেও কাজ করেছেন রুক্মিনী। তবে রুক্মিনীর কেরিয়ারে যে এই ছবি টার্নিং পয়েন্ট হতে চলেছে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। মেকারদের সূত্রে খবর, বেশ কিছুদিন ধরেই রুক্মিণীর সঙ্গে এই চরিত্রটি নিয়ে আলোচনা চলছিল। অবশেষে চিত্রনাট্য ও নিজের চরিত্র পছন্দ হওয়ায় সিনেমাটিতে কাজ করতে রাজি হয়েছেন তিনি। খুব শিগগিরই ইউকে-তে সিনেমার শুটিং সেটে যোগ দেবেন রুক্মিণী। প্রযোজকদের মতে, এমন একজন অভিনেত্রীর প্রয়োজন ছিল যার স্ক্রিন প্রেজেন্স দুর্দান্ত হবে। সেই দিক থেকে রুক্মিণী মৈত্রকেই নিখুঁত মনে করেছেন নির্মাতারা।
প্রসঙ্গত, বলিউডে একসময় অক্ষয় কুমার এবং বিপুল অমৃতলাল শাহের জুটি মানেই ছিল ব্লকবস্টার ছবি। 'আঁখে', 'ওয়াক্ত: দ্য রেস এগেইনস্ট টাইম', 'নামস্তে লন্ডন', 'সিং ইজ কিং'-এর মতো বহু জনপ্রিয় ছবি তারা উপহার দিয়েছেন দর্শকদের। কিন্তু গত ১২ বছর ধরে তাদের একসঙ্গে কাজ করতে দেখা যায়নি। অবশেষে দীর্ঘ বিরতির পর 'সমুক'-এর মাধ্যমে আবারও বড় পর্দায় ফিরে আসছে এই সফল প্রযোজক-অভিনেতা জুটি। ভারতীয় চলচ্চিত্রে সায়েন্স ফিকশন বা এলিয়ান ভিত্তিক সিনেমা খুব বেশি তৈরি হয়নি। এই ঝুঁকিপূর্ণ অথচ আকর্ষণীয় বিষয়বস্তুকে বেছে নিয়ে এই জুটি আবার কেমন কামাল দেখান, সেটাই এখন দেখার বিষয়।
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