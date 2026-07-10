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‘তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠ ভাই!’ রাজেশ শর্মার অসুস্থতায় উদ্বিগ্ন অক্ষয়

Rajesh Sharmas Health:  শ্বাসকষ্ট নিয়ন্ত্রণে ও সুগার স্থিতিশীল হলেও তিনি চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রয়েছেন। প্রিয় সহ-অভিনেতার এই অসুস্থতায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে এক্স হ্যান্ডেলে দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন বলিউড তারকা অক্ষয় কুমার।

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 10, 2026, 04:06 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 04:06 PM IST
‘তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠ ভাই!’ রাজেশ শর্মার অসুস্থতায় উদ্বিগ্ন অক্ষয়
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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