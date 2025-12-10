English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Akshaye Khanna Viral Dance: 'ধুরন্ধর' অক্ষয়, বাবা বিনোদ খান্নাকে নকল করেই ভাইরাল! রইল ভিডিয়ো...

Vinod Khanna Old Video: জামাল কুদু যেভাবে রাতারাতি ভাইরাল করে তুলেছিল ববি দেওলকে। সেরকমই ধুরন্ধরে FA9LA গানে এন্ট্রি নিয়ে হইচই ফেলে দিয়েছেন অক্ষয় খান্না। অক্ষয়ের সহ-অভিনেতা ড্যানিশ পান্ডোর দাবি যে অভিনেতার এই নাচটি সম্পূর্ণভাবে স্বতঃস্ফূর্ত ছিল এবং এটির জন্য কোনো কোরিওগ্রাফি করা হয়নি। এরই মাঝে ভাইরাল বিনোদ খান্নার পুরনো ভিডিয়ো। 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Dec 10, 2025, 03:00 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এক জামাল কুদু (Jamal Kudu) নেচে কেরিয়ারে ইউ টার্ন করেন ববি দেওল (Bobby Deol)। সেভাবেই যেন রাতারাতি ভাইরাল হয়ে উঠেছে অক্ষয় খান্না (Akshaye Khanna)। সম্প্রতি মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি 'ধুরন্ধর'-এ (Dhurandhar) অভিনেতা অক্ষয় খান্নার বিদ্যুৎ-গতিতে এন্ট্রি সিনটি ইন্টারনেটে তোলপাড় ফেলেছে। এরই মাঝে উঠে এল বিনোদ খান্নার (Vinod Khanna) একটি পুরনো ভিডিয়ো। সেই ভিডিয়ো দেখে তাজ্জব নেটপাড়া। বাবাকে নকল করেই ভাইরাল অক্ষয়?

নেটপাড়ায় উঠে এসেছে ১৯৮৯ সালের লাহোরে অনুষ্ঠিত একটি চ্যারিটি কনসার্টের ভিডিও, যেখানে অভিনেতা বিনোদ খান্না, রেখা, পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান এবং ক্রিকেটার জাভেদ মিঁয়াদাদের সঙ্গে নাচছেন। এই পুরোনো ফুটেজটিতে যে স্টাইলে নাচছেন বিনোদ, 'ধুরন্ধর' ছবির এন্ট্রি সিনে হুবহু সেই ডান্স স্টেপই করছেন অক্ষয়। বাবা ও ছেলের নাচের ভঙ্গিমার মধ্যে অদ্ভুত মিল খুঁজে পেয়েছেন নেটিজেনরা।

ভারত-পাকিস্তান সীমান্তের ঐক্যের একটি মুহূর্তকে ধরে রাখা এই পুরোনো ভিডিওটি পুনরায় প্রকাশ্যে আসার পর বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে ব্যাপকভাবে শেয়ার হচ্ছে। বহু দর্শক মন্তব্য করেছেন যে ফুটেজে বিনোদ খান্নার নাচের স্টেপগুলির সাথে, পাকিস্তানে সেট হওয়া স্পাই অ্যাকশন থ্রিলার 'ধুরন্ধর'-এ অক্ষয় খান্নার এন্ট্রি সিকোয়েন্সের দারুণ সাদৃশ্য রয়েছে।

'ধুরন্ধর' ছবিতে অক্ষয় খান্নার এন্ট্রি দৃশ্যটি এখন নেটপাড়ায় চর্চার কেন্দ্রে। পাকিস্তানি অপরাধী ও রাজনীতিবিদ 'রহমান ডাকাত'-এর চরিত্রায়নের ব্যাপক প্রশংসা কুড়োচ্ছেন অক্ষয় খান্না। আদিত্য ধর পরিচালিত এই ছবিতে রণবীর সিং, সঞ্জয় দত্ত, অর্জুন রামপাল, আর মাধবন, রাকেশ বেদী এবং নবাগতা সারা অর্জুনের মতো তারকারা রয়েছেনপাকিস্তানে সন্ত্রাসবাদী নেটওয়ার্কে ভারতীয় গুপ্তচরের অনুপ্রবেশের গল্প বলে এই ছবি। অক্ষয় খান্নার অভিনয়, বিশেষত তাঁর এন্ট্রি সিকোয়েন্সটি, দর্শক ও সমালোচক উভয়ের কাছেই বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়েছে।

অক্ষয় খান্নার এন্ট্রিতে ব্যবহৃত ট্র্যাকটি, মধ্যপ্রাচ্যের হিপ-হপ শিল্পী ফ্লিপ্পেরাচ্চির 'FA9LA', ছবিটি মুক্তির পর আবারও জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছেছে। এই গানের এনার্জেটিক সুর এবং নাচের ভঙ্গি এখন ভাইরাল। সম্প্রতি, অক্ষয়ের সহ-অভিনেতা ড্যানিশ পান্ডোর দাবি যে অভিনেতার এই নাচটি সম্পূর্ণভাবে স্বতঃস্ফূর্ত ছিল এবং এটির জন্য কোনো কোরিওগ্রাফি করা হয়নি।

 

