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Alpha Trailer: 'এই সীতা নিজেই লঙ্কা জ্বালাবে!', ‘Alpha’ ট্রেলারে আধুনিক রামায়ণের টুইস্ট, নেপথ্যে মেজর কবীর?

Alia Bhatt’s Alpha: টিজারের বিতর্ক উড়িয়ে ছাপিয়ে গেল ‘Alpha’ ট্রেলার! আলিয়া-শর্বরীর অ্যাকশন বনাম ববি দেওলের ‘লঙ্কা’, শেষ দৃশ্যে হৃতিকের এন্ট্রি নিয়ে তোলপাড় নেটপাড়া। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 17, 2026, 08:58 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 09:05 PM IST
Alpha Trailer: 'এই সীতা নিজেই লঙ্কা জ্বালাবে!', ‘Alpha’ ট্রেলারে আধুনিক রামায়ণের টুইস্ট, নেপথ্যে মেজর কবীর?
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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