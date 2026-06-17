Alpha Trailer: 'এই সীতা নিজেই লঙ্কা জ্বালাবে!', ‘Alpha’ ট্রেলারে আধুনিক রামায়ণের টুইস্ট, নেপথ্যে মেজর কবীর?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অবশেষে সব জল্পনা আর ট্রোলিংয়ের মুখে ছাই দিয়ে ধামাকা লুকে হাজির YRF স্পাই ইউনিভার্সের নতুন ছবি ‘আলফা’ (Alpha)-র অফিশিয়াল ট্রেলার। কয়েকদিন আগেই ছবিটির টিজার নিয়ে নেটপাড়ায় তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন শর্বরী ওয়াঘের ভক্তরা। অভিযোগ ছিল, শর্বরীকে প্রায় পাত্তাই দেওয়া হয়নি, সব লাইমলাইট কেড়ে নিয়েছেন আলিয়া ভাট।
কিন্তু ট্রেলার আসতেই বদলে গেল গোটা গেম! ট্রেলার মুক্তির ঠিক আগে আলিয়া ভাট নিজেই শর্বরীর সঙ্গে ব্যাকস্টেজ ছবি পোস্ট করে ক্যাপশনে লেখেন, "শর্বরী কোথায়? ও তো ঠিক এখানেই আছে!" ট্রেলারেও দেখা গেল পরিচালক শিব রাওয়াইল শর্বরীকে শুধু সমান স্ক্রিন স্পেসই দেননি, বরং আলিয়া-শর্বরীর লেডি স্পাই জুটিকে দিয়েছেন ফুল-অন অ্যাকশন মোড।
আধুনিক রামায়ণের রূপক
ববির তৈরি ‘কিলিং মেশিন’ আলিয়া ট্রেলারের হাইলাইট হল এর থ্রিলিং স্টোরিলাইন। ছবির মূল খলনায়ক ফতেহ (ববি দেওল) এক কন্যাসন্তানকে দত্তক নিয়ে নাম রাখে ‘সীতা’ (আলিয়া ভাট)। ছোটবেলা থেকেই তাকে এক নির্মম ‘কিলিং মেশিন’ হিসেবে গড়ে তোলে সে। কিন্তু টুইস্ট আসে তখন, যখন প্রাক্তন ভারতীয় স্পাই ফতেহ নিজেই দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।
ববির এই অপরাধের ‘লঙ্কা’ ধ্বংস করতে এবং নিজের মাতৃভূমিকে বাঁচাতে এবার উল্টো অস্ত্র তুলে নেয় তারই সৃষ্টি ‘সীতা’। ব্যাকগ্রাউন্ডে আলিয়ার সেই আইকনিক ডায়লগ— "রামায়ণের সীতা রামের জন্য অপেক্ষা করেছিলেন, কিন্তু এই সীতা নিজেই লঙ্কা জ্বালাবে।" এই ডেডলি মিশনে আলিয়ার পার্টনার-ইন-ক্রাইম হিসেবে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করছেন দুর্ধর্ষ শর্বরী। আর এই দুই সুপার-স্পাইয়ের মেন্টর হিসেবে নজর কেড়েছেন অনিল কাপুর।
লাস্ট সিন ধামাকা
মেজর কবিরের মহাচমক! তবে ট্রেলারের আসল মাস্টারস্ট্রোক লুকিয়ে ছিল একেবারে শেষ ২ সেকেন্ডে। আলিয়া ও শর্বরী যখন বিপদে ঘেরা, তখনই তাঁদের বাঁচাতে স্ক্রিনে এন্ট্রি নেন স্বয়ং হৃতিক রোশন! ‘ওয়ার’ ফ্র্যাঞ্চাইজির আইকনিক চরিত্র ‘মেজর কবির’ হিসেবেই এই ছবিতে ক্যামিও করছেন গ্রিক গড। ট্রেলারে হৃতিকের কেবল রহস্যময় চোখ দুটো দেখানো হলেও, স্পাই ইউনিভার্সের ভক্তদের থ্রিল বাড়াতে এই এক ঝলকই এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় সুপার ট্রেন্ডিং। আগামী ৩রা জুলাই থিয়েটারে আগুন লাগাতে আসছে এই অ্যাকশন প্যাকড ছবি।
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