Alia Bhatt: হাসপাতালে আলিয়া ভাট, দীপিকার পর কি এবার দ্বিতীয় সন্তানের সুখবর দিচ্ছেন নায়িকা?

Alia Bhatt: হাসপাতালে আলিয়া ভাট, দীপিকার পর কি এবার দ্বিতীয় সন্তানের সুখবর দিচ্ছেন নায়িকা?
Alia Bhatt Spotted at Hinduja Hospital: অস্ট্রিয়ার বরফে রোম্যান্স সেরে ফিরতেই জল্পনা তুঙ্গে! মুম্বইয়ের হাসপাতালের বাইরে ধবধবে সাদা পোশাকে ধরা দিলেন আলিয়া ভাট। দীপিকা পাড়ুকোনের দ্বিতীয় সন্তানের খবরের মাঝেই আলিয়ার এই সফর কি তবে নতুন কোনও ‘সুখবর’-এর ইঙ্গিত? নাকি শুধুই রুটিন চেকআপ?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অস্ট্রিয়ার বরফঢাকা পাহাড়ে চতুর্থ বিবাহবার্ষিকী কাটিয়ে সবেমাত্র দেশে ফিরেছেন রণবীর কাপুর ও আলিয়া ভাট। সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই রোম্যান্টিক সফরের ছবি দেখে যখন ভক্তরা মজেছেন, ঠিক তখনই নতুন চর্চার কেন্দ্রে কাপুর পরিবারের পুত্রবধূ। মুম্বইয়ের হিন্দুজা হাসপাতালের বাইরে আলিয়াকে দেখা যেতেই নেটপাড়ায় শুরু হয়েছে তীব্র গুঞ্জন— তবে কি রাহা-র পর দ্বিতীয় সন্তান আসতে চলেছে আলিয়া-রণবীরের সংসারে?
আরও পড়ুন- Deepika Padukone Pregnancy: দূরত্ব-ডিভোর্স: সব জল্পনা উড়িয়ে ফের মা হতে চলেছেন দীপিকা, নিজেই দিলেন সুখবর
সম্প্রতি মুম্বইয়ের হিন্দুজা হাসপাতালের সামনে পাপারাৎজিদের ক্যামেরায় ধরা পড়েন আলিয়া। পরনে ধবধবে সাদা ঢিলেঢালা পোশাক, এলোমেলো চুল আর ঠোঁটের কোণে সেই চেনা মৃদু হাসি। তাঁর এই ক্যাজুয়াল লুক এবং হাসপাতালের উপস্থিতি দেখেই অনুরাগীদের মনে প্রশ্ন দানা বাঁধতে শুরু করেছে। বিশেষ করে দীপিকা পাড়ুকোন ও রণবীর সিং যখন তাঁদের দ্বিতীয় সন্তান আগমনের খবর ঘোষণা করেছেন ঠিক তার পরেই আলিয়ার এই সফর জল্পনার আগুনে ঘি ঢেলেছে।
একসময় রণবীর কাপুরের সঙ্গে দীপিকার প্রেম ছিল টিনসেল টাউনের সবচেয়ে বড় খবর। আজ তাঁরা দুজনেই নিজেদের জীবনে থিতু। কাকতালীয়ভাবে দুজনেরই প্রথম সন্তান মেয়ে। দীপিকা যখন তাঁর পরিবার এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তখন আলিয়াকে হাসপাতালের সামনে দেখে ভক্তরা দুই নায়িকার মধ্যে তুলনা টানতে শুরু করেছেন। তবে কি দীপিকার পথেই হাঁটছেন আলিয়া? যদিও এই বিষয়ে কাপুর পরিবারের পক্ষ থেকে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি মেলেনি।
আরও পড়ুন- Koushani Mukherjee: হাইভোল্টেজ ভোটবাংলায় রাজনীতি থেকে সরে থাকতে পারলেন না কৌশানী, বর্ধমানে হাতে তুললেন পতাকা
ব্যক্তিগত জীবনের এই গুঞ্জনের মাঝেই আলিয়া কিন্তু পেশাদার জীবনে চূড়ান্ত ব্যস্ত। আগামী ১০ জুলাই বড়পর্দায় মুক্তি পেতে চলেছে তাঁর বহু প্রতীক্ষিত ছবি ‘আলফা’। এছাড়া সঞ্জয়লীলা বনসালীর ‘লাভ অ্যান্ড ওয়ার’ ছবিতে ফের রণবীর কাপুরের সঙ্গে জুটি বাঁধতে চলেছেন তিনি, যেখানে থাকছেন ভিকি কৌশলও। এখন দেখার, আলিয়ার এই হাসপাতাল সফর কেবলই রুটিন চেকআপ নাকি সত্যিই কাপুর পরিবারে আসতে চলেছে নতুন কোনও সদস্য!
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)