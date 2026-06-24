Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /বিনোদন
  • /কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, পদ্ম সম্মানের মঞ্চে মুখ খুললেন গায়িকা, SNHL-এ আক্রান্ত অলকা ইয়াগনিক!

'কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি', পদ্ম সম্মানের মঞ্চে মুখ খুললেন গায়িকা, 'SNHL'-এ আক্রান্ত অলকা ইয়াগনিক!

Alka Yagnik: নিজের নাম ঘোষণার পর ধীর পায়ে মঞ্চের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন অলকা। মঞ্চে উঠে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে প্রণাম করার পর ফেরার সময় নিরাপত্তারক্ষীদের সহায়তা নিতে দেখা যায় তাঁকে।পদ্ম সম্মানের অনুষ্ঠানে গায়িকাকে দেখে চোখে জল ভক্তদের।

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 24, 2026, 11:20 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 11:20 PM IST
'কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি', পদ্ম সম্মানের মঞ্চে মুখ খুললেন গায়িকা, 'SNHL'-এ আক্রান্ত অলকা ইয়াগনিক!
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
আচমকা পাকিস্তানে ঢুকে পড়ল এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান! লাহোর জানাতেই তৎপর...পাইলটের ভুলেই ব
Air India38 min ago
2
Mimi Chakraborty FIR1 hr ago
3
2016 upper primary recruitment1 hr ago
4
Fake Voter ID1 hr ago
5
gold price2 hrs ago