'কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি', পদ্ম সম্মানের মঞ্চে মুখ খুললেন গায়িকা, 'SNHL'-এ আক্রান্ত অলকা ইয়াগনিক!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিরল স্নায়ুরোগের সঙ্গে লড়াই, অবশেষে পদ্ম মঞ্চে অলকা ইয়াগনিক! গায়িকার পোস্ট দেখে চোখে জল অনুরাগীদের। গত কয়েক বছর মোটেও সহজ ছিল না। তবে গত বেশ কিছুদিন ধরে এক কঠিন ও বিরল স্নায়ুরোগের (Rare Sensory Neural Hearing Loss) কারণে গান গাওয়া তো দূর, শোনার ক্ষমতাও আংশিক হারিয়েছেন তিনি। শারীরিক প্রতিবন্ধকতার সঙ্গে লড়তে হচ্ছে প্রবল ভাবে। জনজীবন থেকে প্রায় বছর দুয়েক দূরে সরে থাকার পর অবশেষে বর্ষীয়ান গায়িকাকে দেখা গেল পদ্ম সম্মানের মঞ্চে।
বলিউডের ‘মেলোডি কুইন’ অলকা ইয়াগনিকের মিষ্টি কণ্ঠস্বর শোনেননি, এমন ভারতীয় খুঁজে পাওয়া মুশকিল। লাইমলাইট থেকে সম্পূর্ণ দূরে থাকা সেই অলকা ইয়াগনিককে সম্প্রতি দেখা গেল দিল্লির রাষ্ট্রপতি ভবনে, পদ্ম পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে। প্রিয় গায়িকাকে এভাবে দেখে একদিকে যেমন আবেগপ্লুত অনুরাগীরা, তেমনই তাঁর শারীরিক অবস্থা নিয়ে নতুন করে তৈরি হয়েছে উদ্বেগ।
দীর্ঘ বিরতির পর ক্যামেরার সামনে
গত বছর যখন অলকা ইয়াগনিক নিজের এই বিরল রোগের কথা সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেছিলেন। তারপর থেকে তিনি নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলেন চার দেওয়ালের মধ্যে। অবশেষে রাষ্ট্রপতি ভবনে পদ্ম সম্মাননা অনুষ্ঠানে তাঁর দুর্বল শরীর আর ক্লান্ত চাউনি দেখে চিন্তায় পড়েছেন অনেকেই। হাঁটার জন্যও তাঁকে একজন স্বেচ্ছাসেবকের সাহায্য নিতে হয়েছিল। সমাজমাধ্যমে এই ভিডিও ভাইরাল হতেই বলিউডের অন্দরে এবং ভক্তমহলে শোরগোল পড়ে যায়। অনুরাগীদের এই উদ্বেগের অবসান ঘটাতে ২৪ জুন সকালে নিজেই ইনস্টাগ্রামে একটি আবেগঘন পোস্ট করে তাঁর বর্তমান শারীরিক পরিস্থিতির আপডেট দিয়েছেন অলকা।
নীরবতা ভেঙে কী লিখলেন অলকা?
অনুষ্ঠান পর্ব মিটে যাওয়ার পর অলকা ইয়াগনিক নিজেই তাঁর অফিশিয়াল সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে একটি আবেগঘন পোস্ট করেন। নিজের ছবি শেয়ার করে ক্যাপশনে তিনি লেখেন, "অনেকদিন পর... আপনাদের সবার ভালোবাসা এবং প্রার্থনার জোরেই আজ আমি এখানে দাঁড়াতে পেরেছি। লড়াই এখনও চলছে, কিন্তু আপনাদের এই ভালোবাসা আমাকে প্রতিদিন লড়ার শক্তি দেয়।"
চিন্তায় অনুরাগীরা, উপচে পড়ছে শুভেচ্ছা
অলকা ইয়াগনিকের এই পোস্ট নিমেষের মধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রেন্ডিং হয়ে উঠেছে। কমেন্ট বক্সে সোনু নিগম, শ্রেয়া ঘোষাল থেকে শুরু করে বলিউডের প্রথম সারির তারকারা যেমন তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন, তেমনই সাধারণ ভক্তরা লিখেছেন, "আপনার গান ছাড়া আমাদের ছোটবেলা অপূর্ণ। আপনি দ্রুত সুস্থ হয়ে আবার মাইকের সামনে ফিরে আসুন।" বিরল রোগের সঙ্গে অলকার এই লড়াই আর পদ্ম মঞ্চে তাঁর এই ফেরা প্রমাণ করে দিল—শরীর দুর্বল হলেও, তাঁর ভেতরের লড়াকু মানসিকতা আজও অটুট।
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