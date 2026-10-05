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প্রেমানন্দ মহারাজ ভণ্ড, ৫ কোটি টাকায় বিরাট-অনুষ্কাকে ভক্ত সাজিয়ে নিজেকে প্রোমোট করেছেন: ভয়ঙ্কর অভিযোগে তোলপাড় বৃন্দাবন

Premananda Maharaj Controversy: ফলাহারী মহারাজ একটি চিঠি লিখে অভিযোগ করেছেন যে, প্রেমানন্দ মহারাজের আশ্রমকে ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় ও আলোচিত করে তোলার উদ্দেশ্যে তারকা ক্রিকেটার বিরাট কোহলিকে সেখানে আনা হয়েছিল। তাঁর দাবি অনুযায়ী, এর জন্য প্রায় ৫ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছিল।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Oct 05, 2026, 09:24 PM IST|Updated: Oct 05, 2026, 09:24 PM IST
প্রেমানন্দ মহারাজ ভণ্ড, ৫ কোটি টাকায় বিরাট-অনুষ্কাকে ভক্ত সাজিয়ে নিজেকে প্রোমোট করেছেন: ভয়ঙ্কর অভিযোগে তোলপাড় বৃন্দাবন

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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