Allu Arjun: আচমকাই পরিবারে শোকের ছায়া! প্রিয় মানুষকে হারিয়ে শোকস্তব্ধ অল্লু অর্জুন-রামচরণ...

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Aug 30, 2025, 02:09 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অল্লু অর্জুনের (Allu Arjun) পরিবারে বিপর্যয়। কাছের মানুষকে হারিয়ে ফেললেন সুপারস্টার। প্রয়াত অল্লু অর্জুনের ঠাকুমা অল্লু কানাকারাটনাম। যিনি তেলুগু প্রযোজক অল্লু অরবিন্দের (Allu Aravind) মা, চিরঞ্জিবীর (Chiranjeebi) শাশুড়ি ও সুপারস্টার রামচরণের (Ram Charan) দিদা। শনিবার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর। 

সূত্রের খবর, শনিবার প্রথমে তাঁর মরদেহ নিয়ে যাওয়া হবে অল্লু অরবিন্দের বাড়িতে। সেখান থেকেই শনিবার দুপুরে শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে কোকাপেটে। তেলুগু ছবির দুনিয়ার অনেক তারকাই শেষ শ্রদ্ধা জানিয়েছেন অল্লু কানাকারাটনামকে। 

অভিনেতা রাম চরণ, যিনি মাইসুরুতে পরিচালক বুচি বাবু সানা-র আসন্ন অ্যাকশন ছবি 'পেদ্দি'-র শুটিং করছিলেন, তিনি সেই শুটিং বাতিল করে শেষকৃত্যে যোগ দিতে হায়দ্রাবাদ ফিরে এসেছেন। রাম চরণ এবং তাঁর টিম প্রায় ১,০০০ নৃত্যশিল্পীকে নিয়ে একটি বিশাল গানের দৃশ্যের শুটিং করছিলেন সেখানে। গণেশ চতুর্থী থেকে এই শুটিং শুরু হয়েছিল এবং কোরিওগ্রাফির দায়িত্বে ছিলেন জনি মাস্টার। সেই শ্যুটিং ছেড়ে ফিরে এসেছেন রাম চরণ। 

রাম চরণ হলেন মেগাস্টার চিরঞ্জীবীর ছেলে। অল্লু অর্জুন হলেন প্রখ্যাত প্রযোজক অল্লু অরবিন্দ-এর ছেলে। চিরঞ্জীবী অল্লু অরবিন্দ-এর ভগ্নিপতি। অর্থাৎ, চিরঞ্জীবীর স্ত্রী সুররেখা হলেন অল্লু অরবিন্দ-এর বোন। এই পারিবারিক সম্পর্কের কারণে অল্লু অর্জুন এবং রাম চরণ একে অপরের তুতো ভাই হন।

এই দুই সুপারস্টারের মধ্যে পারিবারিক বন্ধন বেশ দৃঢ় হলেও, অতীতে কিছু ভুল বোঝাবুঝি এবং পেশাগত প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে তাঁদের সম্পর্কের টানাপোড়েন নিয়ে বেশ কিছু খবর প্রকাশিত হয়েছে। যদিও, পরিবারিকভাবে তাঁরা প্রায়শই বিভিন্ন অনুষ্ঠানে একত্রিত হন এবং একে অপরের প্রতি সম্মান ও সমর্থন বজায় রাখেন। সাম্প্রতিক সময়ে তাঁরা বিভিন্ন পারিবারিক অনুষ্ঠানে একে অপরের পাশে থেকেছেন। 

