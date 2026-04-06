CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
Ambarish Bhattacharya on Rahul Death: 'রাতে ঘুমোতে পারছি না', রাহুলের মৃত্যুতে বড় সিদ্ধান্ত অম্বরীশের, ছাড়লেন লীনা-শৈবালের প্রযোজনা সংস্থার ২ ধারাবাহিক

Rahul Arunoday Death: "ম্যাজিক মোমেন্টসের আর কোনো কাজ আমি করব না!" বন্ধু ও সহকর্মী রাহুল অরুণোদয়ের মৃত্যুতে বড় সিদ্ধান্ত নিলেন অভিনেতা অম্বরীশ ভট্টাচার্য। কেন মিছিলে যাননি? কেনই বা লীনা গঙ্গোপাধ্যায়ের সংস্থার সাথে সব সম্পর্ক ছিন্ন করলেন? সবটা খোলসা করলেন অভিনেতা নিজেই। 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Apr 6, 2026, 05:16 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গত ২৯ মার্চ ‘ভোলে বাবা পার করেগা’ ধারাবাহিকের শুটিং করতে গিয়ে ওড়িশার তালসারিতে সমুদ্রে তলিয়ে মৃত্যু হয় অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এই ঘটনায় তোলপাড় টলিউড। কিন্তু এই টালমাটাল পরিস্থিতিতে কোথাও দেখা যায়নি রাহুলের পর্দার ‘বাবা’ তথা ঘনিষ্ঠ সহকর্মী অম্বরীশ ভট্টাচার্যকে। সেদিন তালসারিতে শ্যুটিংয়ে তিনিও ছিলেন, তবে ঘটনা ঘটার অনেক আগেই তাঁর প্যাকআপ হয়ে যাওয়ায় তিনি ঘটনাস্থলে ছিলেন না। এই ভয়ংকর দুর্ঘটনার পর কেন তিনি অন্তরালে? কেনই বা প্রতিবাদী মিছিলে তাঁর অনুপস্থিতি? অবশেষে এক সপ্তাহ পর নীরবতা ভেঙে বিস্ফোরক সব তথ্য সামনে আনলেন অভিনেতা।

অম্বরীশ জানিয়েছেন, তিনি চুপ করে বসে নেই, বরং নিজের মতো করে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। অভিনেতা স্পষ্ট করে দেন যে, তিনি ইতোমধ্যেই প্রযোজনা সংস্থা ‘ম্যাজিক মোমেন্টস’-কে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন যে তাঁদের আর কোনো ধারাবাহিকে তিনি কাজ করবেন না। এমনকি জনপ্রিয় ধারাবাহিক ‘চিরসখা’- থেকেও সরে দাঁড়িয়েছেন তিনি। অম্বরীশের কথায়, "যতক্ষণ না শুটিং ফ্লোরে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হচ্ছে, ততক্ষণ ওই পরিবেশে ফেরা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ওরা আমার সিদ্ধান্তকে সম্মান জানিয়েছে।"

নেটপাড়ায় গুঞ্জন উঠেছিল, অম্বরীশ বোধহয় নিজের ‘পিঠ বাঁচিয়ে’ চলছেন। এই জল্পনা উড়িয়ে দিয়ে অভিনেতা বলেন, "রাহুলের মৃত্যুর খবর শোনার পর থেকে আমি শকড। গত দু-মাস আমরা একই ঘরে বসতাম। ওর শবদেহ দেখতে যাওয়ার মতো মানসিক অবস্থা আমার ছিল না। ওখানে গেলে আমি অসুস্থ হয়ে পড়তাম, একটা সিন ক্রিয়েট হতো। তাই যাইনি।" তিনি আরও যোগ করেন যে, শোক প্রকাশের ধরন সবার এক হয় না।

রাহুলের মৃত্যুর রেশ কাটতে না কাটতেই ‘ভোলে বাবা পার করেগা’ সিজন থ্রি-র ঘোষণা করে ওই প্রযোজনা সংস্থা। এই প্রসঙ্গে ক্ষোভ উগরে দিয়ে অম্বরীশ বলেন, "আমার মাথা কাজ করছে না এটা কীভাবে সম্ভব! এটা অমানবিক, আমি হজম করতে পারছি না।" লীনা গঙ্গোপাধ্যায় ও তাঁর সংস্থার অসংলগ্ন বিবৃতিরও সমালোচনা করেন তিনি। তাঁর মতে, একটি তরতাজা প্রাণ চলে যাওয়ার পর প্রযোজনা সংস্থার আরও সংবেদনশীল হওয়া উচিত ছিল।

রাহুলের সঙ্গে কাটানো শেষ মুহূর্তগুলোর কথা বলতে গিয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন অম্বরীশ। তিনি জানান, আড়াইটে নাগাদ শেষ শট দিয়ে তিনি কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলেন, আর তার পরেই আসে সেই দুঃসংবাদ। যাওয়ার আগের দিনও রাহুল তাঁকে একটি বই উপহার দিয়েছিলেন। রাহুলের পডকাস্ট ‘সহজ কথা’ নিয়ে তাঁদের অনেক পরিকল্পনা ছিল। আজ সেই এপিসোডের ভিউ এক লাখ ছাড়ালেও, পাশে নেই প্রিয় বন্ধু রাহুল। অম্বরীশ স্পষ্ট জানিয়েছেন, এই মুহূর্তে কোনো শুটিং করার ইচ্ছে তাঁর নেই। এতে তাঁর আর্থিক ক্ষতি হলেও, তিনি চান এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হোক এবং ইন্ডাস্ট্রিতে কলাকুশলীদের নিরাপত্তা সবার আগে সুনিশ্চিত হোক।

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

Ambarish BhattacharyaRahul ArunodayMagic MomentsTollywood ControversyShooting Accident
