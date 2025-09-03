Shilpa Shetty's restaurant: রাজের অ্যাডাল্ট ওনলি ব্যবসার খেসারত? ৬০ কোটি টাকার চিটিংবাজিতে ফেঁসে নিজের রেস্তোরাঁ বন্ধ করছেন শিল্পা!

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
 Shilpa Shetty Bastian Bandra Restaurant: যদিও রেস্তোরাঁটি বন্ধ করার কারণ উল্লেখ করেননি শিল্পা। বছর কয়েক আগে অশ্লীল ভিডিয়ো তৈরি করা এবং সেটি বিক্রি করার অপরাধে গ্রেফতার করা হয়েছিল শিল্পা শেট্টির স্বামী রাজ কুন্দ্রাকে। তাই..

দেবস্মিতা দাস | Updated By: Sep 3, 2025, 03:47 PM IST
ফোটো- ইনস্টাগ্রাম

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফের বিপাকে শিল্পা শেট্টি (Shilpa Shetty)। ৬০ কোটির খাঁড়া মাথায় ঝুলছে। যার জেরে নিজের রেস্তোরাঁ বন্ধ করে দিচ্ছেন অভিনেত্রী। স্বামী রাজ কুন্দ্রার বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ ওঠার কয়েক সপ্তাহ পর শিল্পা ঘোষণা করেছেন, তিনি মুম্বইয়ের বান্দ্রায় অবস্থিত তার অন্যতম রেস্তোরাঁ বাস্টিয়ান (Bastian) বন্ধ করে দিচ্ছেন। ২০১৫ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে ঋণ নেওয়া-সহ নানা খাতে বিনিয়োগের অভিযোগে তাঁদের বিরুদ্ধে ৬০ কোটি টাকারও বেশি জালিয়াতির অভিযোগ উঠেছে।

মঙ্গলবার শিল্পা শেট্টি তাঁর ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে এই খবরটি ভাগ করে একটি দীর্ঘ নোট শেয়ার করেছেন। তিনি লিখেছেন, "এই বৃহস্পতিবার একটি যুগের সমাপ্তি ঘটছে। আমরা মুম্বইয়ের অন্যতম জনপ্রিয় গন্তব্য বাস্টিয়ান বান্দ্রাকে বিদায় জানাচ্ছি। এটি এমন একটা জায়গা যা আমাদের অসংখ্য স্মৃতি, অবিস্মরণীয় রাত এবং মুহূর্ত দিয়েছে যা শহরের নাইটলাইফকে রূপ দিয়েছে। এখন অন্তিম প্রহর গুণছে।"

টিনসেল টাউনের এই কাপলের নাম বিতর্কের কারণে শিরোনামে এসেছে একাধিকবার। রাজ ও শিল্পা ৬০ কোটি টাকার প্রতারণা করেছেন। এমনই চাঞ্চল্যকর অভিযোগ এনে এফআইআর করেছেন মুম্বইয়ের এক ব্যবসায়ী। লোটাস ক্যাপিটাল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসে ডিরেক্টর দীপক কোঠারির অভিযোগ অনুযায়ী, , শিল্পা ও রাজের বর্তমানে বন্ধ হয়ে যাওয়া সংস্থা বেস্ট ডিল টিভি প্রাইভেট লিমিটেডে তিনি ৬০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছিলেন। 

কোঠারির বক্তব্য, তিনি ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য ২০১৫ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে এই অর্থ বিনিয়োগ করেছিলেন, কিন্তু ব্যক্তিগত খরচের জন্য এই অর্থের অপব্যবহার করা হয়েছিল বলে অভিযোগ করছেন এখন। এই রেস্তরাঁর মালিকানা শিল্পা ও রাজ দু’জনের কাছেই রয়েছে। ২০১৬ সালে তৈরি হয়েছিল রেস্তরাঁটি। সামুদ্রিক খাবারের জন্য এই রেস্তরাঁ বিশেষ ভাবে প্রশংসিত ছিল। 

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

