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'ও তো একটা আস্ত ভাঁড়!' রাম মন্দির বিতর্কের মাঝেই ভাইরাল নাসিরুদ্দিন-অনুপমের পুরনো তরজা

Anupam Kher-Naseeruddin Shah controversy: রাম মন্দিরে চুরির ঘটনাকে ‘অত্যন্ত সামান্য বিষয়’ বলে মন্তব্য করার পরই নেটিজেনদের একাংশের তোপের মুখে পড়েছেন অনুপম খের। আর এই আবহেই তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শকে নিশানা করা নাসিরুদ্দিন শাহের একটি পুরোনো সাক্ষাৎকারের ভিডিয়ো নেটপাড়ায় পুনরায় ভাইরাল হয়েছে। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 14, 2026, 08:49 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 08:49 AM IST
'ও তো একটা আস্ত ভাঁড়!' রাম মন্দির বিতর্কের মাঝেই ভাইরাল নাসিরুদ্দিন-অনুপমের পুরনো তরজা
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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