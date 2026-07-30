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বাদশার সঙ্গে চরম টানাপোড়েন? 'কিচ্ছু ঠিক নেই... ক্ষমতার ভয়ে চুপ ছিলাম', তোলপাড় ফেলা স্বীকারোক্তি ইশার

 Badshah's Wife Isha Rikhi Breaks Silence: র‍্যাপার বাদশার সঙ্গে বিচ্ছেদের গুঞ্জনের মাঝেই নীরবতা ভাঙলেন স্ত্রী ইশা রিখি! ইনস্টাগ্রামে বিস্ফোরক পোস্ট লিখে জানালেন, স্বামীর ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির ভয়েই এতদিন মুখ খোলেননি তিনি। ইশার দাবি, এই নীরবতা মেনে নেওয়া ছিল না, ছিল বেঁচে থাকার লড়াই। আর ‘সব ঠিক আছে’ বলে অভিনয় করতে রাজি নন তিনি।

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 30, 2026, 07:04 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 07:05 PM IST
বাদশার সঙ্গে চরম টানাপোড়েন? 'কিচ্ছু ঠিক নেই... ক্ষমতার ভয়ে চুপ ছিলাম', তোলপাড় ফেলা স্বীকারোক্তি ইশার
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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