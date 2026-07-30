বাদশার সঙ্গে চরম টানাপোড়েন? 'কিচ্ছু ঠিক নেই... ক্ষমতার ভয়ে চুপ ছিলাম', তোলপাড় ফেলা স্বীকারোক্তি ইশার

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জনপ্রিয় পপ তারকা ও র্যাপার বাদশাহ এবং তাঁর স্ত্রী, মডেল-অভিনেত্রী ইশা রিখির দাম্পত্য জীবন নিয়ে বিনোদন জগতে তোলপাড় শুরু হয়েছে। বেশ কিছু দিন ধরে তাঁদের বিচ্ছেদের জল্পনা তুঙ্গে থাকলেও এতদিন দুজনেই মুখ খোলেননি। অবশেষে সেই নীরবতা ভেঙে সোশ্যাল মিডিয়ায় অত্যন্ত আবেগঘন ও বিস্ফোরক এক বার্তা শেয়ার করলেন ইশা। স্বামীর ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির ভয়ে তিনি কীভাবে নিজেকে গুটিয়ে রেখেছিলেন, সেই যন্ত্রণার গল্পই এবার প্রকাশ্যে আনলেন এই অভিনেত্রী।
"সব ঠিক আছে বলে আর অভিনয় করতে পারব না": ইশার আবেগঘন নোট
ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করা বার্তায় ইশা স্পষ্ট জানান যে, তাঁর দীর্ঘদিনের নীরবতা কোনো অবস্থাতেই তাঁর সম্মতি ছিল না, তা ছিল কেবলই নিজেকে টিকিয়ে রাখার লড়াই। ইশা লেখেন, "এমন কিছু লড়াই থাকে যার আঘাত বা ক্ষতচিহ্ন বাইরে থেকে কখনও দেখা যায় না। এতদিন আমি চরম ভয়েই নীরবতা বজায় রেখেছিলাম। আমার স্বামীর প্রভাব, ক্ষমতা এবং প্রতিপত্তির কাছে নিজেকে এতটাই অসহায় মনে হতো যে, ভেবেছিলাম চুপ থাকাটাই বোধহয় সবচেয়ে নিরাপদ সিদ্ধান্ত।"
নিজের এই অবস্থান বদলের কারণ জানিয়ে ইশা আরও যোগ করেন, "আমার নীরবতাকে কেউ যেন মেনে নেওয়া বলে ভুল না করেন। ওটা ছিল স্রেফ বেঁচে থাকার যুদ্ধ। কিন্তু আজ আমি ভয়ের ওপর দাঁড়িয়ে সাহসকে বেছে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। পুরো গল্পটা হয়তো এখনই বলা সম্ভব নয়, তবে 'সবকিছু ঠিকঠাক চলছে' বলে আর মিথ্যা অভিনয় করতে পারব না।"
বিচ্ছেদের গুঞ্জনের সূত্রপাত কীভাবে?
কয়েক দিন আগেই বাদশার সঙ্গে নিজের কিছু মিষ্টি মুহূর্তের ভিডিয়ো ও ছবি দিয়ে একটি কোলাজ তৈরি করে পোস্টে শেয়ার করেন ইশা। কিন্তু সেই ভিডিয়োর ক্যাপশন এবং সংলগ্ন ইমোজিই ছড়িয়ে দেয় সন্দেহের বীজ। ইশা ক্যাপশনে লিখেছিলেন— "প্রতিটি ঝড়ই একেকটি শিক্ষা দেয়, আর প্রতিটি প্রার্থনাই বয়ে আনে আশা।" ক্যাপশনের পাশে একটি ভাঙা হৃদয়ের ইমোজি এবং হাতজোড় করা ইমোজি ব্যবহার করেছিলেন তিনি। এর পর থেকেই অনুরাগীদের মনে প্রশ্ন জাগে, তবে কি বাদশাহ্ ও ইশার সম্পর্কের মেয়াদ ফুরোল?
পরিচয় থেকে পরিণতি: ইশা ও বাদশার গল্প
একটি কমন বন্ধুর পার্টিতেই প্রথম দেখা হয়েছিল বাদশাহ ও ইশার। সেখান থেকে বন্ধুত্ব এবং পরে তা গভীর প্রেমে রূপ নেয়। বেশ কিছুদিন গোপনেই প্রেম করছিলেন তাঁরা। চলতি বছরের মার্চ মাসে ইশার মা পুনম রিখি সোশাল মিডিয়ায় বিয়ের কিছু ছবি প্রকাশ করতেই এই জুটির বিয়ের বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে সামনে আসে।
বাদশার অতীতে নজর উল্লেখ্য, ইশার সঙ্গে এটি বাদশার দ্বিতীয় বিয়ে। এর আগে ২০১২ সালে জেসমিন মসীহকে বিয়ে করেছিলেন এই তারকা র্যাপার। আট বছর সংসার করার পর ২০২০ সালে আইনি প্রক্রিয়ায় তাঁদের বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে। প্রথম পক্ষের একটি কন্যাসন্তান রয়েছে তাঁদের, যার নাম জেসেমি গ্রেস মসীহ সিং। প্রথম বিবাহবিচ্ছেদের প্রায় ছয় বছর পর ইশার হাত ধরেছিলেন বাদশা। তবে সেই নতুন সংসারও ছ'মাসের মাথায় এমন চরম ঝড়ের মুখে পড়বে, তা হয়তো অনুরাগী থেকে শুরু করে কেউই আশা করেননি।
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