Smriti Mandhana's Wedding: প্রেম ভাঙায় প্রেমানন্দ মহারাজের চরণে! 'স্মৃতি' হারিয়েই কি বৃন্দাবনে 'প্রতারক' পলাশ?

নবনীতা সরকার | Updated By: Dec 3, 2025, 05:16 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিশ্বকাপজয়ী ক্রিকেটার স্মৃতি মন্ধানা এবং মিউজিক ডিরেক্টর পলাশ মুচ্ছলের বহু চর্চিত প্রেমকাহিনি যেন তীরে এসে তরী ডুবিয়েছে। নভেম্বর মাসের ২৩ তারিখ ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের সহ-অধিনায়ক স্মৃতির সঙ্গে পলাশের বিয়ের কথা ছিল। কিন্তু বিয়ের দিন সকালে স্মৃতির বাবার হঠাৎ অসুস্থতা ও হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার কারণে অনুষ্ঠানটি স্থগিত হয়ে যায়।

তবে বিয়ে স্থগিত হওয়ার পর থেকেই পলাশকে ঘিরে শুরু হয়েছে তুমুল বিতর্ক।

প্রতারণার অভিযোগ ও বিতর্ক

বিয়ের অনুষ্ঠান স্থগিত হওয়ার পরপরই পলাশের নামে 'প্রতারক'-এর তকমা দিয়েছেন নেটিজেনরা। বিতর্কের সূত্রপাত মূলত তিনটি গুরুতর অভিযোগ নিয়ে:

১. বিয়ের আগের রাতে ঘনিষ্ঠতা: অভিযোগ উঠেছে, বিয়ের ঠিক আগের রাতে পলাশ এক কোরিওগ্রাফারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ অবস্থায় ধরা পড়েছিলেন।

২. ঘনিষ্ঠ চ্যাট ফাঁস: এক মহিলার সঙ্গে পলাশের ঘনিষ্ঠ চ্যাটের স্ক্রিনশট ভাইরাল হয়েছে, যেখানে তিনি নাকি স্মৃতির সঙ্গে সম্পর্কের 'আকর্ষণ' (Charm) হারানোর কথা লিখেছিলেন।

৩. স্মৃতির নীরবতা ও পোস্ট ডিলিট: এই বিতর্কের মধ্যে স্মৃতি মন্ধানা তাঁর আংটি বদল, গায়ে হলুদ এবং সংগীত অনুষ্ঠানের সমস্ত ছবি ও পোস্ট সোশ্যাল মিডিয়া থেকে মুছে দিয়েছেন। তাঁর সতীর্থরাও একই কাজ করেছেন এবং স্মৃতির ভাই পলাশকে ইনস্টাগ্রামে আনফলো করে দিয়েছেন।

এসব ঘটনার পর স্মৃতির ভাই শ্রবণ মন্ধানা আগামী ৭ ডিসেম্বর তাঁদের বিয়ের নতুন তারিখ নিয়ে ছড়ানো গুজবও উড়িয়ে দেন।

ভাবমূর্তি ফেরাতে আধ্যাত্মিকতার আশ্রয়?

এই নেতিবাচকতার মাঝেই এবার পলাশ মুচ্ছলকে দেখা গেল বৃন্দাবনের পথে। সোমবার (১ ডিসেম্বর) পরিবার-সহ তাঁকে মুম্বই বিমানবন্দরে দেখা যাওয়ার পর, সম্প্রতি রেডিটে ভাইরাল হওয়া একটি ছবিতে দেখা যায় যে তিনি বৃন্দাবনের শ্রী হিত রাধা কেলি কুঞ্জ আশ্রমে প্রেমানন্দজি মহারাজের দর্শন করতে গিয়েছেন।

ভাইরাল ছবিতে পলাশকে অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে মেঝেতে বসে মাস্ক পরে প্রেমানন্দ মহারাজের বাণী শুনতে দেখা যায়।

নেটপাড়ার সমালোচনার ঝড়

পলাশের এভাবে আধ্যাত্মিক গুরুর শরণাপন্ন হওয়াকে মোটেও ভালো চোখে দেখেনি নেটপাড়া। নেটিজেনরা অভিযোগ করেছেন, সংগীত অনুষ্ঠানের রাতে ধরা পড়ার পর নিজের ভাবমূর্তি পরিষ্কার করার জন্যই পলাশ এখন আধ্যাত্মিকতার মুখোশ বেছে নিয়েছেন।

অনেকে তাঁকে সরাসরি 'প্রতারক' বলে অভিহিত করেছেন।

কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন, 'বেশি স্মার্ট হওয়ার চেষ্টা কোরো না! তোমার আসল রূপ সবাই বুঝে ফেলেছে।'

নেটিজেনদের একাংশ তাঁকে রাজ কুন্দ্রার সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন, 'সবাই দেখি ইমেজ হোয়াইটওয়াশ করতে প্রেমানন্দ মহারাজের আশ্রমে ছুটছেন।'

উল্লেখ্য, বিরাট কোহলি-অনুষ্কা শর্মা থেকে শিল্পা শেট্টি-রাজ কুন্দ্রা পর্যন্ত বলিউডের বহু তারকা সঙ্কটে পড়লে কিংবা জীবনের দিকনির্দেশের জন্য প্রেমানন্দ মহারাজের কাছে যান। যদিও শোনা যায়, মহারাজ সকলকেই দিনে অন্তত দশ হাজার বার রাধানাম জপতে উপদেশ দেন। ব্যক্তিগত জীবনে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য পলাশকেও সেই একই উপদেশ দেওয়া হলো কিনা, তা নিয়ে জল্পনা চলছে।

মোটকথা, বিয়ের পিঁড়িতে বসার ঠিক আগে প্রেমিকার সঙ্গে সম্পর্ক এবং ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে তুমুল বিতর্কে জড়িয়ে পড়া পলাশ মুচ্ছল এখন আধ্যাত্মিক গুরুর কাছে নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করছেন বলেই মনে করছে নেটমহল।

