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প্রসেনজিতের বাড়িতে অমিত শাহ-শুভেন্দু-শমীক, ১৫ মিনিটের সাক্ষাতে কী নিয়ে আলোচনা? ফাঁস করলেন লকেট

দিল্লিতে দেওয়া কথা রাখলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ! কলকাতায় এসে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ও লকেট চট্টোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে হাজির হলেন পদ্মশ্রী প্রাপক প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের বালিগঞ্জের বাড়িতে। ১৫ মিনিটের এই ঘরোয়া আড্ডায় সিনেমা আর বই নিয়ে কী কথা হলো তাঁদের মধ্যে? 

Written BySoumita Mukherjee
Published: Jul 06, 2026, 06:25 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 06:25 PM IST
প্রসেনজিতের বাড়িতে অমিত শাহ-শুভেন্দু-শমীক, ১৫ মিনিটের সাক্ষাতে কী নিয়ে আলোচনা? ফাঁস করলেন লকেট
Source: Bureau

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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