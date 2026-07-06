/প্রসেনজিতের বাড়িতে অমিত শাহ-শুভেন্দু-শমীক, ১৫ মিনিটের সাক্ষাতে কী নিয়ে আলোচনা? ফাঁস করলেন লকেট

অয়ন শর্মা: সোমবার কলকাতায় ঝটিকা সফরে এসে বাংলা সিনেমার মেগাস্টার প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের বালিগঞ্জের বাসভবনে গেলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। চলচ্চিত্র জগতে অসামান্য অবদানের জন্য সম্প্রতি দেশের চতুর্থ সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মান ‘পদ্মশ্রী’-তে ভূষিত হয়েছেন প্রসেনজিৎ। সেই সূত্রেই এদিন বিকেলে অভিনেতার বালিগঞ্জের আবাসন ‘উৎসব’-এ যান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।
অমিত শাহের পাশাপাশি এদিন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, কেন্দ্রীয় নেতা নিশীথ প্রামাণিক এবং বিজেপি নেত্রী তথা অভিনেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়। কড়া নিরাপত্তার ঘেরাটোপে অভিনেতার ড্রয়িংরুমে প্রায় ১৫ মিনিট সময় কাটান কেন্দ্রীয় ও রাজ্যের এই বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।
দিল্লির আমন্ত্রণ রক্ষা কলকাতায়
জানা গেছে, এই সাক্ষাতের নেপথ্যে রয়েছে এক পুরনো সুমধুর আমন্ত্রণ ও পারস্পরিক সৌজন্য। দিনকয়েক আগেই দেশের রাজধানী দিল্লিতে পদ্মশ্রী সম্মান গ্রহণ করতে গিয়েছিলেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। সেখানেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হয়।
ঘনিষ্ঠ মহল সূত্রে খবর, সেই সাক্ষাৎ পর্ব চলাকালীনই অমিত শাহকে নিজের কলকাতায় আসার সাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে এসেছিলেন প্রসেনজিৎ। তিনি অনুরোধ করেছিলেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যখনই কলকাতায় আসবেন, সময় সুযোগ বুঝে যেন অবশ্যই একবার তাঁর বালিগঞ্জের বাড়িতে আসেন। সোমবার ভারতীয় জনসংঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে শহরে এসে সেই পুরনো আমন্ত্রণ রক্ষা করলেন অমিত শাহ।
কী কথা হলো ড্রয়িংরুমে?
১৫ মিনিটের এই সংক্ষিপ্ত ও ঘরোয়া আড্ডায় ঠিক কী নিয়ে কথা হলো, তা প্রসেনজিতের বাড়ি থেকে বেরিয়ে সংবাদমাধ্যমের কাছে খোলসা করেন বিজেপি নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়। তিনি স্পষ্ট জানান, বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় সবারই ভীষণ প্রিয় এবং শ্রদ্ধেয় এক ব্যক্তিত্ব। সদ্য তিনি দেশের দরবারে পদ্মশ্রী সম্মান পেয়ে বাংলার মুখ উজ্জ্বল করেছেন।
লকেটের বক্তব্য অনুযায়ী, অমিত শাহের সঙ্গে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের এই সাক্ষাৎ ছিল একেবারেই আনুষ্ঠানিক এবং সৌজন্যমূলক। সেখানে কোনো রাজনৈতিক বিষয় বা টলিউড ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে কোনো আলোচনা হয়নি। মূলত সিনেমা, শিল্পকলা এবং বিভিন্ন বই নিয়ে দুই ক্ষেত্রের দুই শীর্ষ ব্যক্তিত্বের মধ্যে অত্যন্ত ইতিবাচক কথাবার্তা হয়েছে।
চলচ্চিত্র দুনিয়ায় দীর্ঘ চার দশকেরও বেশি সময় ধরে অবদান রেখে চলেছেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। দেশের এই সর্বোচ্চ সম্মান প্রাপ্তির পর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই আগমন তাঁর সেই দীর্ঘ কেরিয়ারের প্রতি এক বড় সম্মান প্রদর্শন বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। সব মিলিয়ে, শত ব্যস্ততার মধ্যেও এই ১৫ মিনিটের আন্তরিক আড্ডা এক সুন্দর সৌজন্যের নজির হয়ে রইল।
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