/‘আমি একদম ফিট!’ হাসপাতালে ভর্তি ও সার্জারির জল্পনা উড়িয়ে ভুল ভাঙালেন খোদ বিগ বি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অমিতাভ বচ্চনের একটা পোস্টেই তোলপাড় হয়ে গিয়েছিল নেটপাড়া! আচমকা বিগ বি-র ব্লগে হাসপাতালের বেড, আইসিইউ আর সার্জারির কাহিনি দেখে বুক কেঁপে উঠেছিল কোটি কোটি ভক্তের। তবে এবার আসল সত্যিটা নিজেই জলবৎ তরলং করে দিলেন শাহেনশাহ। পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন-- না, তিনি হাসপাতালে ভর্তি হননি, আর তাঁর কোনও সার্জারিও হয়নি! পুরো বিষয়টাই নাকি ভুল বুঝেছেন সবাই!
খেলার মাঠের ব্যাখ্যা দিতে গিয়েই যত কাণ্ড!
স্পেন যখন আর্জেন্টিনা ও লিওনেল মেসিকে হারিয়ে ট্রফি ঘরে তুলল, তখন চ্যাম্পিয়নদের এই হার নিয়ে ব্লগে একটা রূপক টেনেছিলেন বিগ বি। সেই স্পোর্টসম্যান স্পিরিট বোঝাতে গিয়েই তিনি হাসপাতালে ভর্তি ও আইসিইউ-র উদাহরণ দিয়ে বসেন। আর তাতেই অনুরাগীরা ধরে নেন, হয়তো অমিতাভ বচ্চনেরই শরীর খারাপ! ভুল ভাঙাতে অমিতাভ নতুন ব্লগে লিখলেন, 'আমি একদম ঠিক আছি। সবাই আমার আগের পোস্টটা ভুল বুঝেছেন! আমি স্রেফ একটা উদাহরণ দিচ্ছিলাম। সার্জারি বা আইসিইউ থেকে বাড়ি ফেরার পর যেমন শরীরটাকে সামলানো সবচেয়ে কঠিন সময়, তেমনই একজন বড় চ্যাম্পিয়ন হেরে যাওয়ার পর নিজের মনের সঙ্গে লড়াই করাটাও ততটাই কঠিন। যেমন লিওনেল মেসি হেরে যাওয়ার পর হয়েছিল।' তিনি আরও লেখেন, “সবাই ধরে নিয়েছেন ওটা আমার কথা বলছি—যা একদম ভুল! প্রত্যেক বিজয়ীকেই মানতে হবে যে একদিন না একদিন নতুন কেউ তার জায়গা নেবে। জীবন এমনই।”
‘দ্য গেম হ্যাজ এন্ডেড!’
এর আগে এক্স-এ অমিতাভের একটা ছোট পোস্ট—‘T 5806 - খেলা শেষ! কিন্তু কাজ এখনও চলছে’ -- আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল জল্পনায়। ভক্তরা তো ভাবতেই শুরু করেছিলেন, প্রিয় তারকা হয়তো আবার জটিল অস্ত্রোপচারের মুখে! তবে বচ্চনপ্রেমীদের জন্য আপাতত বড় স্বস্তি—বিগ বি সম্পূর্ণ সুস্থ এবং জোরকদমে তৈরি হচ্ছেন তাঁর জনপ্রিয় গেম শো ‘কৌন বনেগা ক্রোড়পতি’-র নতুন সিজন নিয়ে চেনা মেজাজে ছোটপর্দায় ফিরতে!
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