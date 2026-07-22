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‘আমি একদম ফিট!’ হাসপাতালে ভর্তি ও সার্জারির জল্পনা উড়িয়ে ভুল ভাঙালেন খোদ বিগ বি

Amitabh Bachchan: ভুল ভাঙিয়ে নতুন পোস্টে অমিতাভ স্পষ্ট জানান, ফুটবল বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনা ও মেসির পরাজয় পরবর্তী মানসিক পরিস্থিতির ব্যাখ্যা দিতে গিয়েই তিনি ওই উদাহরণ ব্যবহার করেছিলেন। তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ রয়েছেন এবং খুব শীঘ্রই 'কৌন বনেগা ক্রোড়পতি'র নতুন সিজন নিয়ে ফিরছেন।

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 22, 2026, 10:56 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 10:56 AM IST
‘আমি একদম ফিট!’ হাসপাতালে ভর্তি ও সার্জারির জল্পনা উড়িয়ে ভুল ভাঙালেন খোদ বিগ বি
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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